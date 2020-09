Universitetslærer Paola de Simone (46) omkom etter å ha kollapset under en videosamtale med elevene sine onsdag.

Ifølge elevene begynte det med at hun slet med å puste. De forsøkte å oppnå kontakt med lærerinnen for å spørre hva adressen hennes er, men Simone klarte ikke å svare.

Ifølge Fox News hadde hun blitt bekreftet smittet av coronaviruset fire uker tidligere.

Fikk pusteproblemer

Paola de Simone (46) beskrives som en lidenskapelig og dedikert lærer. Foto: Universidad Argentina de la Empresa

46-åringen var lærer ved Universidad Argentina de la Empresa (UADE) i Argentinas hovedstad Buenos Aires. Hun var gift og hadde en datter. Hennes ektemann jobber som lege i den argentinske hovedstaden.

De Simone testet positivt på covid-19 i starten av august, og fortalte åpenhjertig i en twittermelding 28. august om kampen mot viruset.

Fire uker etter bekreftet smitte så hun ingen forbedring i symptomene og slet med å puste. Onsdag fikk hun akutte pusteproblemer og mistet livet.

Simone hadde jobbet på universitetet i 15 år og hylles av sine kolleger.

– Paola var en lidenskapelig og dedikert lærer, og en fantastisk person, skriver universitetet til den argentinske avisen Clarin.

Det har vært flere demonstrasjoner etter at 22 år gamle Facundo Astudillo ble anholdt og senere funnet død etter å ha brutt reglene om portforbud. Foto: Juan Mabromata / AFP

Hardt rammet

I sin twittermelding 28. august skrev Simone om helsevesenets kamp i et hardt rammet Argentina. Etter Brasil er Argentina det nest hardest rammede landet i Sør-Amerika, med 451.000 bekreftede smittetilfeller og 9361 dødsfall.

De siste dagene har flere tatt til gatene for å demonstrere. Blant annet mot dødsfallet av 22 år gamle Facundo Astudillo som ble anholdt etter å ha beveget seg ute under timene portforbudet gjaldt. Liket hans ble funnet i utkanten av Buenos Aires onsdag. Saken er under etterforskning.