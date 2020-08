Svensk corona-blemme – 4000 fikk feil svar på coronatest

Det melder svenske Aftonbladet.

Feilen ble nylig oppdaget og håndeteres nå av Folkhälsomyndigheten.

– Det kommer til å få påvirkning på den nasjonale statistikken, sier Karin Tagmark Wisell, avdelingsleder i Folkhälsomyndigheten til Aftonbladet.

De 4000 personene har altså fått feil prøvesvar på sin coronatest.

Feilen har skjedd ved bruk av selvutførte PCR-tester, og skal skyldes en brist i hurtigtester som er kjøpt fra Kina. Det var to laboratorier som analyserte testene som oppdaget feilen.

– Ved sine systematiske kvalitetssikringsanalyser har disse laboratoriene identifisert at det finnes mangler ved et kommersielt kit som man kjøper fra Kina. Det er et CE-merket kit som ikke har holdt den kvaliteten som blir oppgitt, sier Tagmark Wisell.

De feilaktige testene har blitt gjennomført i ni forskjellige svenske regioner.

Folkhälsomyndigheten bistår nå i arbeidet med å informere de personene det gjelder, og arbeidet skal være fullført senest torsdag morgen.