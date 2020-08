FHI om funn av gjensmitte: – Endrer ikke våre smitteråd

FHI har sett på forskningsresultatene fra Hongkong som dokumenterer at covid-19 i enkelte tilfeller kan smitte samme person flere ganger.

Oslo 20200724. Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet sier funnet fra Hongkong i seg selv ikke er overraskende og at immunitet nødvendigvis ikke gjelder for livet, men at man vanligvis ikke rammes like hardt ved gjensmitte. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er ikke et ukjent fenomen at noen er uheldige og blir smittet med samme virus i løpet av for eksempel en vintersesong. For mange luftveisvirus er det slik at immuniteten du får er delvis og avtakende. Immunitet er ikke nødvendigvis et enten eller. Det vanlige er imidlertid at man blir mildere syk ved andre gangs smitte, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI ved til ABC Nyheter.

Han påpeker at det fra deres side ikke er spesielt overraskende at dette nå blir dokumentert.

Forskere: Kan miste antistoffer

Mandag kunngjorde forskere ved universitetet i Hongkong at de for første gang hadde dokumentert at en person hadde blitt smittet med Covid-19 to ganger.

– Før denne rapporten har mange trodd at friskmeldte covid-19-pasienter er immun mot reinfeksjon, men dette er bevis på at i alle fall noen pasienter mister antistoffene etter noen måneder, sa forskerne i uttalelsen.

Det var en 33 år gammel mann som kun hadde milde symptomer første gangen han ble bekreftet smittet, og andre gangen har han ingen symptomer. Smitten ble oppdaget da han kom hjem til Hongkong fra en tur til Spania. Det var over fire måneder mellom første og andre gang han ble smittet.

Vil ikke endre råd

FHI kommer ikke til å endre sine smittefaglige råd til regjeringen basert på dette funnet, i alle fall ikke foreløpig.

– Kunnskapen om immunitet etter gjennomgått covid-19 er fortsatt mangelfull, men øker stadig. Det trengs mer studier på mange med gjennomgått sykdom for at det skal få betydning for de råd vi gir, men også slike studier på en enkelt pasient gir informasjon som man kan forske videre på, opplyser Stuwitz Berg til ABC Nyheter.