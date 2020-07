Jim Carrey trodde han hadde 10 minutter igjen å leve

13. januar 2018 ble folk som oppholdt seg på Hawaii advart i media om at en rakett var på vei mot øya. Blant dem var skuespiller Jim Carrey (58).

Beskjeden understreket at «dette er ikke en øvelse».

Carrey fortalte om opplevelsen på The Tonight Show på torsdag, ifølge Sky News.

Til programleder Jimmy Fallon, sa Carrey at han bestemte seg for å gjøre det meste ut av det han trodde skulle bli hans siste minutter, etter at han skjønte at det ikke var noe håp om å rømme.

– Jeg bestemte meg for å gå gjennom en liste over ting jeg var takknemlig for, og jeg klarte ikke å slutte å tenke på alle de vidunderlige tingene som har hendt meg og alle velsignelsene jeg har mottatt, sier Carrey.

Skuespilleren forteller at han ikke ønsket å dø i bilen sin, og valgte å stå og se ut over Stillehavet mens han mimret tilbake på et godt liv.

Men da han fikk vite at det hadde vært en falsk alarm, snudde Carreys humør brått, forteller han.

– Jeg ble forbanna og hoder skulle rulle.

Nyhetsvarselet viste seg å være sendt ut på grunn av en feilkommunikasjon under en øvelse på Hawaii Emergency Management Agency. En ansatt fikk i etterkant sparken.