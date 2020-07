Ivanka Trump (38) får kritikk etter at hun på tirsdag delte et bilde på sin Twitter-konto av at hun holdt en boks med bønner fra matprodusenten Goya.

Under bildet skrev presidentdatteren selskapets slagord på engelsk og spansk:

«Hvis det er Goya, må det være godt.».

Oppfordrer til boikott

Den siste uken har folk på venstresiden i USA oppfordret til en boikott av matprodusenten Goya, etter at daglig leder i selskapet, Robert Unanue, hyllet presidenten under et besøk i Det hvite hus den 9. juli.

Bildet er hentet fra Twitter-kontoen til USAs president Donald Trump sin datter, Ivanka Trump. Foto: AP

– Vi er velsignet som har en leder som Donald Trump, skal han ha sagt, ifølge AP News.

#BoycottGoya, #GoyaFoods og #Goyaway begynte å trende nesten med en gang på sosiale medier. Særlig den spansktalende delen av USAs befolkning engasjerte seg, på grunn av Unanues spanske opphav og det faktum at Goye selger til mange spansktalende land.

Twitter ble fylt av kommentarer som pekte på Trumps historie med hets av latinamerikanere og meksikanere, som da han kalte meksikanere for «overgripere» under valgkampen.

Brudd på etikk-reglene

Siden tirsdag har flere mediehus, blant annet New York Magazine, kritisert Ivanka Trump for brudd på en lov som sier at ansatte ved Det hvite hus ikke kan støtte produkter, tjenester eller selskaper.

Ivanka Trump forsvarer bildet overfor AP News at med at hun syns Goya har blitt urettferdig behandlet etter støtteerklæringen.

Skjermdump fra USAs president Donald Trump sin instagram-konto.

Dagen etter, onsdag 15. juli, postet president Donald Trump et lignende bilde på sin Instagram-konto, med flere produkter fra Goya. Bildet ble tatt på presidentens kontor i Det hvite hus.

– Det er i det minste godt å se at han bruker pulten sin, sikkert for første gang på noen måneder, sier komiker Trevor Noah i siste episode av The Daily Show. Han er en av flere talkshowverter som har gått hardt ut mot Ivanka og Donald Trump denne uken.

