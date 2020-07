Torsdag offentliggjorde NASA et historisk bilde. Bildet ble tatt i juni, og viser solen på 77 millioner kilometers avstand. Det er det nærmeste bilde vi så langt har klart å kapre av den 1,3 millioner brede stjernen.

Romfartøyet befant seg på halvveien mellom mellom jorden og solen da bilde ble tatt. Det er av solens «stille korona», og viser «små bål» i det ellers lite aktive området.

– Bildet viser det vi referer til som solens stille korona. Stille fordi det normalt er svært lite aktivitet her. Men bildet viser at det tvert i mot foregår ganske mye her. Vi kunne knapt tro det vi så, og har vekslet mellom å kalle det «små bål», «mørke fibriller» og »spøkelser», sier forsker David Berghmans ved Det kongelige belgiske observatorium.

Forskerne håper på å få tatt et nærmere bilde innen to år. For tiden befinner NASA’s Parker Solar Probe seg langt nærmere solen enn det Solar Orbiter gjør. Men avstanden er for kort til at de trygt kan ta bilde av solen. Sondens eneste kamera er vinklet vekk fra solen, og har som oppgave å registrere og ta bilder av solvind.

Se det historiske bildet og intervju med forsker David Berghmans i videoen øverst i saken.

