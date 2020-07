Florida med dagsrekord i antall coronadødsfall

Økningen skjer etter at delstaten sørøst i USA de siste ukene har hatt en markant oppgang i antall nye smittede.

Det er nå over 291.000 smittede i Florida, og helsemyndighetene venter at dødstallene stiger ytterligere i kjølvannet av smitteøkningen.

– Miami er nå pandemiens episenter. Det vi så i Wuhan for et halvt år siden skjer her nå, sier smittevernekspert ved Universitetet i Miami, Lilian Abbo, til CNN.

Florida er den tredje verst rammede delstaten i USA etter New York og California.

Til tross for at smittetallene øker, har delstatsmyndighetene valgt å gjenåpne mye av samfunnet. Lørdag åpnet også Disney Wolrd i Orlando.

3,5 millioner smittet



Også California, Texas og andre delstater sør i USA opplever en økning i smittetallene. I California ble det mandag rapportert 139 nye dødsfall, mens det i Texas var 131, ifølge oversikten til Worldometers.

Over 3,5 millioner amerikanere har blitt smittet av coronaviruset og 139.143 er bekreftet døde.

Trump-administrasjonen vil ha full åpning av skolene i USA til høsten, til tross for advarsler om det kan bety økt smittespredning.

Krisepakker koster flesk



USA pådro seg i juni det største månedlige budsjettunderskuddet noen gang. Finansdepartementet rapporterte mandag et underskudd på 864 milliarder dollar i forrige måned, nærmere 5.700 milliarder kroner.

De røde tallene for juni er større enn de fleste års underskudd i USAs historie og overgår den negative månedlige rekorden på 738 milliarder dollar fra april.

Underskuddet i juni kommer av større offentlig pengebruk på ulike programmer for å motvirke følgene av koronakrisen og holde folk i jobb.

