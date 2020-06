Astrid Lindgrens verden stenges

Det melder svenske Aftonbladet . Parken, som er basert barnebokforfatterens univers, gjenåpnet sist uke etter å ha hatt coronastengt. Men nå stenges parken på ny.

Flesteparten av de ansatte skal ha mottatt varsel om permittering. De rundt 500 ansatte skal ha fått den tunge beskjeden på et møte fredag morgen. Konsekvensene av stengingen er et tap på rundt 125 millioner kroner.

Coronarestriksjoner førte til at parken selv ønsket å ta imot maks 1500 gjester daglig, og toppen 50 personer kunne se en forestilling samtidig. Men svenske myndigheter mener at parken ikke kan overholde smittevernreglene godt nok, og dermed blir parken stengt.

Parkens nestleder, Joacim Johansson, kaller det hele «ulogisk».

- Vi fikk beskjed om at dersom vi hadde to forstillinger samtidig, med 50 tilskuere på hvert sted, så ble det regnet som 100 personer. Selv om det er flere hundre meter mellom de to ulike scenene. Dermed brøt vi reglene, sier han til nyhetsbyrået TT.

– Vi gjorde et helhjertet forsøk på å få til en sikker og god løsning, men det viste seg at det ikke gikk, sier nestlederen videre.

Førstkommende søndag er siste dagen parken holder åpent for sesongen.

Fornøyelsesparken, som ble åpnet i 1981, ligger i Astrid Lindgrens, fødeby, Vimmerby.