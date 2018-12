Pippi ble bitt, bæsjet og tisset på av Herr Nilsson

Forholdet mellom Pippi og apen Herr Nilsson var ikke så idyllisk som det virket som.

Det er snart 50 år siden den folkekjære barneserien Pippi Langstrømpe kom i 1969. Hovedrollen Pippi ble spilt av skuespiller Inger Nilsson (59) som den gang bare var ni år gammel.

Hun spilte «verdens sterkeste jente» og bodde uten foreldre i Villa Villekulla sammen med sine to uvanlige kjæledyr - hesten Lille Gubben og apen Herr Nilsson. Sistnevnte hadde hun på skulderen nesten hele tiden og kom tilsynelatende godt overens med.

Nå avslører skuespilleren for SVT hvordan det egentlig var å jobbe med apekolleagen, skriver svenske Expressen.

– Stakk man frem fingrene så beit han, sier Inger Nilsson.

Les også: Inger «Pippi» Nilsson: – Jeg ble sextrakassert

Bundet fast

Pippi Langstrømpe, spilt av Inger Nilsson, poserer sammen med ekornapen som spilte Herr Nilsson. Foto: Anonymous / AP / NTB scanpix

Forholdet mellom skuespilleren og apen var anstrengt og kunne by på en del overraskelser.

Herr Nilsson beit, tisset og bæsjet på skuespilleren - han var nemlig bundet fast til henne så han ikke skulle rømme.

Apen hadde en sele rundt magen som ble gjemt av klærne han hadde på seg. Selen gikk også bak ryggen til Nilsson og rundt magen hennes.

– Sånn i etterkant skal man ikke gå rundt med aper fastbundet på skulderen, sier Nilsson.

Skuespilleren husker en gang han klarte å rømme fra buret sitt, da ble det ropt «steng alle dører, for nå er apen på rømmen». De fant han til slutt, dekket i malefarge.

– Det virker som at han er veldig søt, men det var bare med de han kjente, han hadde en egen familie vi lånte han av. Jeg tror han syntes det var litt kjedelig å være i studio, sier 59-åringen.

Hun så aldri apen noe mer etter innspillingene.

– Jeg vet ikke hvor lenge han levde, men om jeg skjønte det rett, bodde han på Fridhemsplan, og eieren var en jente på min alder, sier barneskuespilleren.

Les også: Mattilsynet frarår nordmenn å gi kjæledyr i julegave

(Saken fortsetter under bildeserien)

Pippi (Inger Nilsson) sammen med Tommy (Pär Sundberg). Foto: Aage Storløkken / NTB scanpix

Tommy steppet inn som Pippi

SVT avslører også at Nilsson noen ganger trengte en stand-in for sin rolle som Pippi. Hun hadde nemlig slangeskrekk, så når det skulle spilles inn en scene med en pytonorm, måtte Tommy, spilt av Pär Sundberg, ta på seg den røde parykken.

– Vi var like lange og han fikk rykke inn innimellom. Som når jeg i et tilfelle havnet på sykehus, og når de skulle filme det her med ormen, sier Nilsson.

Les også: Nytt apeangrep i India – spedbarn drept