UFO-er, eller uidentifiserte flyvende objekter, har vært kilde til spekulasjoner og konspirasjonsteorier i årtier. Et hel industri er bygget på spekulasjonene, med bøker, filmer og tv-serier.

Spesielt USA, men også en del andre land, som har stor militær aktivitet og enormt sensornettverk for å overvåke trusler verden over, har fanget opp en rekke fenomener som ikke har latt seg forklare gjennom de siste 100 årene, selv om UFO-er har vært observert i årtusener.

Noen av observasjonene er hemmeligholdt, noen er åpne, og noen har lekket. For eksempel bekreftet USAs marine at en video som fikk forskere til å klø seg i hodet i 2017, faktisk er avbildninger av «UFO-er»;

Nå frykter Senatets etterretningskomité at føderale organer ikke har tatt jobben med å kartlegge UFO-er seriøst nok.

– Komiteen er urolig over at det ikke er en koordinert prosess hos føderale myndigheter for å samle og analysere etterretning om uidentifiserte atmosfæriske fenomener, til tross for mulige trusselen de utgjør, skriver de i sin innstilling.

Derfor instruerer de USAs etterretningsdirektør John Ratcliffe, til å få med seg forsvarssjefen Mark Esper, og utarbeide en rapport, som skal inneholde blant annet:

En detaljert analyse av fenomenene registrert hos marinens etterretning og deres UFO-avdeling.

En detaljert analyse av uidentifiserte fenomener registrert av sensorer og menneskelige observasjoner.



En analyse av informasjon som FBI har samlet.



De truslene komiteen sikter til, dreier seg om mulig banebrytende teknologi brukt av USAs fiender, som kan utgjøre en risiko for USAs strategiske (atomvåpen) eller konvensjonelle styrker. Utenomjordisk liv nevnes ikke.

Denne rapporten skal være offentlig og ikke gjemmes for allmennheten, ber politikerne om.

– Komiteen er klar over at etterretningen kan være av sensitiv art. Uansett, komiteen mener at deling av informasjon mellom etterretningsorganisasjonene har vært lite konsistent og ledere har forsømt sitt ansvar på området.

Komiteen mener rapporten skal være offentlig, men åpner for at enkelte vedlegg kan være unntatt offentlighet. De ber om at rapporten skal være ferdig innen 180 dager.

Innstillingen må ennå godkjennes av Senatet i plenum før den får effekt.