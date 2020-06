Venezuelanere flykter tilbake til hjemlandet under pandemien

Siden den politiske og humanitære krisen i Venezuela for alvor begynte å tilta i 2014, har millioner av venezuelanere forlatt landet og bosatt seg i andre land i Latin-Amerika.

Men som følge av coronapandemien har mange av flyktningene mistet livsgrunnlaget sitt, og landenes helsekapasitet har blitt kraftig utfordret.

Det har gjort at flere og flere venezuelanere ønsker å reise tilbake til hjemlandet sitt, men de blir ikke møtt med åpne armer av venezuelanske myndigheter.

Lar 300 passere

I nabolandet Colombia, der rundt 1,8 millioner venezuelanere holder til, er det registrert over 70.000 smittetilfeller. I Brasil, som Venezuela deler grense med i øst, er det over en million bekreftede smittetilfeller.

Venezuelas president Nicolás Maduro har innført restriksjoner for venezuelanere som kommer tilbake til landet fra Colombia, ifølge El Pais.

– Færre og færre venezuelanere kan returnere til landet sitt fordi de har stengt grensen. De lar 300 passere daglig, sier venezuelaneren Bryan Hernandez til avisen, der han står ved grensestasjonen i den colombianske byen Cúcuta. Han venter på en mulighet til å krysse grensen.

I Venezuela er det bekreftet rundt 4.000 smittetilfeller, noe man antar er langt under det reelle tallet.

Ulovlige grenseoverganger

Når grensen er stengt for mange venezuelanere, vil mange benytte seg av de ulovlige grenseovergangene fra Venezuela, i Colombia kalt «trochas».

Grenseområdene til Colombia er blant annet kontrollert av geriljagrupper som ELN og FARC-dissidenter, kriminelle grupper med utspring i paramilitære grupper, narkotrafikanter og smuglere.

– Nå er grensen omtrent stengt for Venezuelas innbyggere, og det er mange som forsøker å komme tilbake via avsidesliggendes sideveier, som er preget av fare. Veldig få får lov til å komme tilbake. Og for FN har dette vært en stor utfordring, sier Jessica Faieta, som jobber i Colombia for FNs utviklingsprogram, på en pressekonferanse tidligere denne uken.

Sender militæret

Venezuelas helsekapasitet har vært sterkt presset i flere år, og vil ikke klare å håndtere et omfattende virusutbrudd. Når flyktninger passerer de ulovlige grenseovergangene, får ikke myndighetene kontrollert for smitte.

Maduro kunngjorde tidligere i juni at militæret blir sendt til grensen for å hindre venezuelanere i å vende tilbake gjennom de ulovlige grensepasseringene, ifølge BBC Mundo.

– Vår frykt er at denne befolkningsgruppen er i en situasjon som om de skulle være på et bordtennisbord. De får ikke lov til å komme inn i Venezuela, mens Colombia begynner å avvise dem. Det er derfor de nå begynner å ta større sjanser ved å dra gjennom de ulovlige veiene over grensen, sier Ronald Rodriguez, som er direktør for Venezuela-observatoriet ved Rosario-universitetet i Bogota, til BBC Mundo.

Maduro-regimet har kalt venezuelanere som vender tilbake, for «biologiske våpen», ifølge El Pais.

– De som drar tilbake, flykter fra fremmedfrykt i disse landene, sa Maduro tidligere i juni.

Tvangsrekruttert til kriminelle

– Venezuelanerne som drar tilbake, vet hvor ille det er der, men de gjør det likevel. Det vi også er bekymret for, er at de blir tvangsrekruttert til kriminelle når de krysser grenseområdene, sier seniorrådgiver Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors til NTB.

Tønnessen-Krokan legger også til at det i 2019 har blitt registrert nye utbrudd av difteri, meslinger, malaria og tuberkulose i Venezuela.

– Dette er utsatte grunner med tanke på coronapandemien. Helsevesenet hadde ikke kapasitet før og sliter enda mer i forbindelse med pandemien, sier han.

Lengter hjem

Venezuelaneren Milagros Serrada har bodd i Colombia de siste tre årene, men nå vil hun dra tilbake.

– Min drøm nå er å reise hjem til landet mitt. Jeg lengter etter å komme meg tilbake, sier hun til den colombianske avisen El Tiempo.

Mange av venezuelanerne i Colombia er papirløse, noe som påvirker tilgangen på helsetjenester. Ifølge en FN-rapport publisert tidligere i år mangler 58 prosent av de venezuelanske husholdningene i Colombia tilgang på helsetjenester.

EU kunngjorde forrige helg at de har satt av 1,5 millioner euro som rettes mot venezuelanere som befinner seg Colombia.