Tegnell om svensk hetebølge: Bør droppe vifter på eldrehjem

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), landets motsvar til Meteorologisk institutt i Norge, har meldt om ny varmebølge. Det kan komme over 30 grader flere dager på rad over store leder av landet.

Folkhälsomyndigheten har ifølge Expressen gått ut med en anbefaling til eldrehjemmene hvordan man skal takle den sterke heten, samtidig som man hindrer spredning av coronaviruset.

«Denne sommeren er det ekstra viktig å klargjøre boliger og overnattingsteder med tiltak som kan redusere varmen innendørs».

Frykter vifte blir supersmitter

Under hetebølgen i 2018 ble det kjøpt inn et stort antall vifter for å bøte på varmen. Det bør ikke være løsningen nå, ifølge statsepidemiolog Anders Tegnell.

Tegnell og Folkhälsomyndigheten advarer smitteutsatte eldrehjem i landet mot å sette frem vifter for å bøte på varmen. De vet ikke hvordan viftene vil påvirke coronaviruset og frykter at de kan bidra til å spre virussmitte til en spesielt utsatt del av befolkningen.

– Alle disse tingene krever langsiktig planlegging og man må tenke fornuftig. Har man coronasmitte på et hjem, så er det lurt å unngå vifter , sier Tegnell til Dagens Nyheter. Det er spesielt i fellesarealer myndighetene nå er skeptiske til å stasjonere ut vifter som virvler opp luft og potensiell smitte.

Savner beredskapsplaner

I tillegg rapporterer nyhetsbyrået TT at kommunene i en undersøkelse fra 2018 savner beredskapsplaner for hvordan de skal håndtere flere kriser samtidig.

– Myndighetenes undersøkelse viser også at omtrent 15 prosent av kommunene savner beredskapsplan for høye temperaturer ved aldershjem. Til tross for dette er det vanskelig å trekke noen slutninger rundt hva en varm sommer kan innebære sier Stina Hovmöller, enhetsleder ved Socialstyrelsen til TT.

Sverige har per tirsdag over 59.000 bekreftede smittede av coronaviruset og 5122 dødsfall.

