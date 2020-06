Fossilet av et stort ovalt egg med bløtt skall står utstilt ved et museum i Chile. Egget er det største som noensinne er funnet med bløtt skall, og det ble funnet på Seymourøya nord i Antarktis i 2011 av chilenske forskere.

Det har form som en punktert amerikansk fotball og er 29 centimeter lang og 20 centimeter høyt. Det er nesten dobbelt så stort som et vanlig strutseegg og det er funnet kun ett egg i verden som er større. Det er til gjengjeld et egg med hardt skall.

Døde ut med dinosaurene

Etter at forskere ved universitetet i Chile har analysert egget, tror de nå at det stammer fra en utdødd havreptil som levde for 68 millioner år siden, side om side med dinosaurene.

– Dette egget er det første fossile egget funnet i Antarktis og største egget med bløtt skall noensinne, sier paleontolog Lucas Legendre ved universitetet i Texas til News.au. Han er hovedforfatter bak forskningsartikkelen som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature.

– Det er svært sjeldent man finner egg med bløtt skall som er så vel bevart, sier den amerikanske forskeren til Reuters.

15 meter langt «havmonster»

Egg fra reptiler har som oftest bløtt skall, i motsetning til egg fra fugler, krokodiller og de fleste dinosaurene. De eneste to havreptilene som man kjenner til at holdt til nær Antarktis på den tiden, og som fikk egg som er store nok, er Mosasaurer, som kunne bli 15 meter lange, og Plesiosauria, som kunne bli opp mot 10 meter lange. Sistnevnte er også kjent som svaneøgler.

Egget inneholdt ingen rester av embryoet og man har heller ikke funnet skjelettet fra moren, så man har ikke kunnet slå helt fast hva slags dyr egget kommer fra.

Begge disse dyreartene ble utryddet samtidig med dinosaurene for 66 millioner år siden.

