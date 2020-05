Ny kunnskap om meteoritten som utryddet dinosaurene

For rundt 66 millioner år siden traff en meteoritt med diameter på 10 kilometer Chicxulub i Mexicogolfen. Sammenstøtet var så voldsomt at det førte til en masseutryddelse der 75 prosent av alt liv på jorden forsvant, deriblant dinosaurene – som igjen åpnet nye muligheter for pattedyrene.

Nå hevder en ny studie at den enorme romsteinen trolig traff jorden i verst tenkelige vinkel, en vinkel på 60 grader, skriver nettstedet Sciencealert.

Ved å analysere strukturen til det 200 kilometer store krateret, som ligger delvis på Yucatánhalvøya og delvis i havet utenfor, kunne forskerne kjøre en hel serie med simuleringer av det fatale nedslaget.

Ekstremt kraftig



Sammen med kollegaer fra Universitet i Freibug og Universitetet i Texas, så hovedforfatter av studien, Gareth Collin ved Imperial College London, på fire mulige nedslagsvinkler (90, 60, 45 og 30 grader) i tillegg til to ulike treffhastigheter, 12 og 20 kilometer per sekund.

Tidligere studier har vist at nedslaget var så kraftig at det førte til enorme tsunamier som bevegde seg i alle retninger, og støv steg så høyt opp i atmosfæren at det stengte for sola og innhyllet jorden i mørke i omkring ett år. I de følgende ti årene var det bare halvparten av solens stråler som traff jorden, noe som igjen ga et kraftig temperaturfall.

Ifølge den nye studien viste simuleringer og analysene av krateret at metoritten trolig traff jorden i 60 graders vinkel.

– En vinkel på 60 grader er mer dødelig, ettersom det slynger opp en større mengde materiale raskt nok til å innhylle planeten, sier Gareth Collins til nyhetsbyrået AFP.

Dersom meteoritten hadde truffet jorden i en annen vinkel ville ikke like mye materiale bli slynget opp i atmosfæren, mener han.

Spor av sammenstøtet 3000 km unna



I fjor ble det kjent at amerikanske forskere har funnet unike spor av det ødeleggende meteorittnedslaget hundrevis av mil unna Yucatánhalvøya.

I et lite område i den amerikanske delstaten Nord-Dakota har paleontologer gravd fram flere fossiler av planter, dyr og fisk som døde kun minutter etter meteoren traff. Det som gjorde funnet ekstra spesielt var store mengder avrundede glassbiter, tektikker. Disse ble dannet da den flytende steinen som ble kastet ut av meteorittkrateret 3000 kilometer unna stivnet.

Ny sannsynlig retning



Tidligere har forskerne trodd at meteoritten kom inn fra sørøst da den braste inn i jordskorpen. Den nye studien konkluderer imidlertid med at meteoritten sannsynligvis har kommet inn fra sørvest.

Forskerne forsøker fortsatt å forstå nøyaktig hvordan meteorittnedslaget kunne føre til en masseutryddelse av livet på jorden, og hvorfor noen arter overlevde mens andre ikke gjorde det.

– Chicxulub-nedslaget var en veldig dårlig dag for dinosaurene, sier Gareth Collins til AFP – og legger til at den nye studien viser at det var enda verre enn tidligere antatt.

– Det gjør det bare enda mer utrolig at liv faktisk overlevde og kom seg igjen så raskt som det gjorde.

Studien ble publisert i Nature tirsdag.

