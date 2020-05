– Sør-Amerika har på en måte blitt det nye episenteret for sykdommen. Vi har sett mange søramerikanske land med et økende antall tilfeller, sier WHOs akuttberedskapssjef Mike Ryan.

Tidligere har FN-organisasjonen utpekt Europa som pandemiens episenter.

Utbruddet har også økt i omfang i noen afrikanske land, men der er det foreløpig relativt lave dødstall, opplyste Ryan på en pressekonferanse fredag kveld.

Så langt har drøyt 3.100 mennesker dødd etter å ha blitt coronasmittet i Afrika. Antall smittede har samtidig passert 100.000.

Dobling av dødstall

I Sør-Amerika er det Brasil som peker seg ut som det hardest rammede landet Offisielle tall viser at landet nå har registrert 20.267 dødsfall knyttet til pandemien, en dobling på bare elleve dager. Fra torsdag til fredag ble det registrert 1.188 nye dødsfall, noe som er det høyeste antallet i løpet av et døgn i Brasil.

Til sammen er det registrert 314.769 smittede.

Brasils høyreorienterte president Jair Bolsonaro har ikke villet følge smittevernregler og har havnet på kraftig kollisjonskurs med mange av landets guvernører. Sammen med sin helseminister anbefaler han dessuten bruk av malariamedisin mot covid-19. Dette til tross for at en stor, ny undersøkelse tyder på at medikamentet ikke har noen effekt, men heller øker dødsrisikoen.

Uro for Afrika

WHOs akuttberedskapssjef er også bekymret for ni afrikanske land, som den siste uken har hatt en økning i antall coronarelaterte dødsfall på 50 prosent.

I andre afrikanske land er situasjonen stabil eller dødstallet i ferd med å flate ut. Det kan skyldes at kontinentet har en relativt ung befolkning. Halvparten av afrikanerne er 18 år eller yngre.

Likevel er WHO bekymret for at epidemien kommer til å spre seg i Afrika ettersom mange land har større «hull» i sine helsevesen, i tillegg til at de mangler respiratorer, ifølge Mike Ryan.

