Over 20.000 døde av coronavirus i Brasil

Brasil er landet som er hardest rammet av virusutbruddet i Latin-Amerika. Torsdag var det registrert 310.087 smittede av coronavirus i landet.

Brasil ligger som nummer tre på listen Worldometer har over antall registrert smittede, bak USA og Russland.

Helseeksperter har imidlertid gjentatte ganger understreket at det utføres relativt få tester i landet og at det reelle tallet over smittede og døde er langt høyere, kanskje opptil 15 ganger.