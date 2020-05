315 nye corondadødsfall i Storbritannia

Antallet er langt lavere enn det som ble registrert lørdag, da det ble meldt om 621 døde.

Også forrige søndag ble det meldt om et relativt lavt dødstall i Storbritannia. Årsaken er lavere aktivitet i helsevesenet i helgene, noe som medfører forsinkelser i registreringen av dødsfall.

Søndag 26. april ble det meldt om 413 døde.

Det er imidlertid klart at antallet daglige dødsfall i Storbritannia har vært nedadgående en periode. Statsminister Boris Johnson sa torsdag at landet er over det verste.

Han har varslet at regjeringen i løpet av de nærmeste dagene vil legge fram en plan for en gradvis nedtrapping av smitteverntiltakene.