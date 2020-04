Dette tilsvarer over 1,5 milliarder mennesker.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO mener arbeidere i den svarte økonomien med uformelle jobber løper størst risiko, mange jobber i salg, produksjon og restaurantbransjen, melder BBC News.

Lønna faller

Allerede har to milliarder uformelle arbeidere sett lønna falle med et globalt gjennomsnitt på 60 prosent, i løpet av den første måneden med pandemien.

– Disse har ingen oppsparte midler eller tilgang til lån. Om vi ikke hjelper dem nå vil de gå til grunne, sier ILOs generaldirektør Guy Ryder.

Ifølge en oversikt hos Aftenposten er andelen arbeidsledige i Norge nesten tredoblet i løpet av krisen, fra 3,6 prosent før krisen til 10 prosent ledige nå.

Rammer norsk økonomi knallhardt

Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram tall som viser at coronatiltakene har rammet norsk økonomi knallhardt. På kun to uker i mars fikk Fastlands-Norge en større nedgang i BNP enn i løpet av et helt kvartal med finanskrise i 2008, melder NTB.

Selv hvis alle de hardeste coronatiltakene blir løsnet opp i løpet av de neste to månedene, må vi regne med flere år med høy arbeidsledighet og rekordlav lønnsvekst, ifølge SSB, som slår fast at nedstengningen av økonomien mangler sidestykke i norsk økonomisk historie.

Covid-19 har smittet mer enn 3,1 millioner mennesker verden rundt og kostet nærmere 220.000 livet.

