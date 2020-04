Reisetopp spår at coronakrisen vil gi dyrere flybilletter

Passasjertrafikken på norske flyplasser har sunket som en stein siden regjeringen 12. mars innførte strenge regler for bevegelser og sosial distanse. Allerede i løpet av den første uken falt passasjertrafikken på samtlige av landets flyplasser med 85 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Uken etter var den nede på 93 prosent.

Men hvis du trodde at det venter deg billige billetter når vi atter kan sette oss på flyet og reise rundt om i Europa, så tror du skammelig feil.

– Flyprisene vil øke, mener kommunikasjonsdirektør i reisebyråkonsernet Berg-Hansen, Anette Maltun Koefoed i et intervju med flysmart24.no.

Færre passasjerer



Koefoed forklarer det med at det vil ta tid før etterspørselen bygger seg opp til der den var før coronaviruset satte verdens største flyselskaper på bakken og la reiselivsnæringen mer eller mindre på is. Og begrenset etterspørsel vil gi et begrenset rutetilbud.

Videre mener hun at de strenge reglene om å holde avstand til hverandre, vil gjøre at folk vil kreve avstand også når de sitter inne i flyet.

(Saken fortsetter under)

Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix

– Vi tror kombinasjonen av økt krav til avstand mellom flypassasjerer og et noe begrenset flytilbud vil gjøre at folk må regne med å betale mer for billettene, sier Maltun Koefoed.

Koefoed legger til at hun tror vi vil få et mer bærekraftig reiseliv som følge av coronaepidemien, og ast flere vil reise i Norge.

Tror corona vil gi bærekraftig reiseliv



I en fersk landsrepresentativ undersøkelse, gjennomført av Infact på oppdrag for NAF, svarer nær halvparten av de spurte at de har endret ferieplanene etter coronakrisen. Mer enn en tredjedel, 35 prosent, har endret sommerferieplanene på grunn av reiseforbud. Ytterligere 12 prosent har endret planene på grunn av økonomi.

Når så høy andel svarer at de har endret planer på grunn av reiserestriksjoner, er det sannsynlig at mange flere nå ser for seg å feriere hjemme i Norge. For de som skal feriere i Norge, er det bil som gjelder:

– Nesten seks av ti, 58 prosent, sier de vil foretrekke å reise med bil når de ferierer i Norge. Legger vi til bobil og MC, er vi oppe i syv av ti. Så det kan bli folksomt på veiene våre i sommer, særlig hvis de strengeste tiltakene som hytteforbudet og at maks fem personer kan være sammen i grupper utendørs er opphevet innen den tid, sier kommunikasjonssjefen i NAF, Camilla Ryste, i en pressemelding.