Sverige avlyser gigantisk militærøvelse

Rundt 25.000 soldater har de siste månedene forberedt seg på en massiv forsvarsøvelse i Sverige. Øvelsen skulle foregå til havs, i luften og på land.

Fredag melder Sveriges Radio at hoveddelen av øvelsen er avlyst grunnet coronasituasjonen i landet.

Øvelsen, som var beregnet til å koste 660 millioner svenske kroner, skulle gått i perioden 11. mai til 4. juni.

– Presset på samfunnet er store akkurat nå. Derfor er det selvsagt og naturlig at Försvarsmakten tilpasser sin virksomhet, uttaler Johan Svensson, produksjonssjef i Försvarsmakten, i en pressemelding.

Betydelig press



Fredagens avgjørelse kommer etter et betydelig press. Så sent som onsdag uttalte Försvarsmakten at de så for seg å gjennomføre øvelsen, noe som skapte stor debatt i Sverige.

De vernepliktige kommer i stedet til å gjennomføre mindre sluttøvelser.

– De vernepliktige har gitt oss – og Sverige – nesten ett år av sin tid og må få avslutte utdanningen sin på en bra måte. Dels for sin personlige del, men først og fremst for at de skal kunne bidra til forsvaret av Sverige. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det, sier Svensson.

Stornasjoner trakk seg



Totalt 12 nasjoner skulle delta i øvelsen, men de siste dagene har Tyskland og Canada meldt avbud. Försvarsmakten håper å kunne gjennomføre øvelsen i fremtiden.

I Sverige er 282 coronasmittede døde, mens det er påvist 5.400 smittetilfeller. Verst er situasjonen i Stockholm hvor 179 mennesker har mistet livet.

I Norge måtte Nato-øvelsen Cold Response i Troms og Finnmark avlyses da coronapandemien var på full frammarsj i Norge.