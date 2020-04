Sverige i dyp coronakrise: Varsler gigantisk militærøvelse

Øvelse «Aurora 20» skal gå av stabelen i perioden 11. mai til 4. juni. Den 25 døgn lange manøveren er beregnet å koste 660 millioner svenske kroner.

De til sammen 25.000 soldatene vil primært bestå av personell fra det svenske forsvaret, men også utenlandske styrker er invitert til å delta.

Foruten taktisk og strategisk trening, er målet å ruste soldatene til utholdenhet, samhandling og rask forflytning av militære enheter.

– Når samfunnet er i krise, skal forsvaret være som sterkest

For å styrke Sveriges militære evne kommer Försvarsmakten til å gjennomføre øvelsen «Aurora 20» med 25.000 soldater. Øvelsen vil pågå om lag en måned i mai og juni. Under «Aurora 17» trente mer enn 19.000 soldater på forsvaret av Sverige. Foto: Foto: Försvarsmakten

Dette skjer samtidig som grensene i Europa er stengt, titusenvis av mennesker er smittet og dødstallene stiger raskt. Helsevesenet i land etter land melder om at sykehusene fylles opp av svært syke pasienter, det rapporteres om mangel på smittevernutstyr og behandlingskapasiteten er nær kollaps.

– Når samfunnet er i krise, skal forsvaret være som sterkest. Ved alle øvelser har vi feltsykehus. Dersom noen får magetrøbbel eller lignende, kommer de til å bli isolert , sier Marcus Nilsson, kommunikasjonssjef for Södra skånska regementet P7 i Revingehed, til SVT.

Nato-øvelse ble avlyst



I Norge måtte Nato-øvelsen Cold Response i Troms og Finnmark avlyses da coronapandemien var på full frammarsj i Norge.

Dermed måtte 14.000 soldater fra flere Nato-land reise hjem til sine respektive hjemland, og norske soldater vendte tilbake til sine kaserner 11. mars.

Avlysningen skjedde dagen før statsminister Erna Solberg kunngjorde at Norge innførte de strengeste restriksjonene på norsk jord i fredstid.

– Viruset er nå ute av kontroll i samfunnet, og det er en ny situasjon. Derfor har vi besluttet å iverksette en styrt avvikling av øvelsen. Når vi avvikler nå, belaster vi heller ikke helsevesenet unødvendig med sykdom, prøvetaking eller risiko for ulykker, uttalte generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, 11. mars.

Et amerikansk CH-47 Chinook transporthelikopter frakter soldater til en åker i Hangvar på nordre Gotland under militærøvelsen «Aurora 17» i Sverige i 2017. Avdelinger fra Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Latvia, Litauen, Norge og USA deltok på øvelsen. Foto: Karl Melander / TT / NTB scanpix Foto: Karl Melander / Tt / NTB scanpix

Forsker: Halve Sverige smittet i april



I Sverige tenker de motsatt. Selv om antall smittede og døde øker urovekkende raskt, ønsker den svenske Försvarsmakten å drille sine soldater i krig.

Enheter fra hæren, marinen, flyvåpenet, regionale stabsfunksjoner, Heimevernet og militære avdelinger fra andre land, blant annet USA og Finland er mobilisert, men Canada har trukket sine styrker fra «Aurora 20.»

I følge forsker Tom Britton, professor i matematisk statistikk ved Stockholms universitet, vil over halvparten av Sveriges rundt ti millioner innbyggere være smittet ved utgangen av april.

– Etter april vil ikke spredningen stoppe, men gå saktere slik at omtrent to tredeler av befolkningen er smittet innen utgangen av mai. Om det er en måned du bør gjøre deg selv og andre en tjeneste ved å bli hjemme, så er det i april, advarer Britton.

– «Aurora 20» skal gjennomføres med full styrke

Svenske soldater på patrulje utenfor Visby på Gotland under en forsterkning av forsvaret av Sverige i 2016 etter rapporter om økt militær spenning i Østersjøen. Foto: Søren Andersson (TT / Reuters / NTB scanpix)

Likevel ser svenske myndigheter ingen grunn til å kansellere øvelse «Aurora 20» i den påfølgende måneden. Øvelsen skal primært pågå i Skåne og Blekinge i det sørlige Sverige. I 2017 gjennomførte Sverige en lignende øvelse, men denne er enda større.

– Vi planlegger at «Aurora 20» skal gjennomføres med full styrke, men våre feltsykehus kommer ikke til å bli benyttet ettersom de akkurat nå brukes for å hjelpe Socialstyrelsen, sier kommunikasjonssjef for Södra skånska regementet P7, Marcus Nilsson.

VIDEO: – Økt russisk trussel mot Sverige