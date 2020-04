I Sør-Korea har mer enn 5000 mennesker blitt erklært friske igjen etter å ha fått påvist covid-19. Park Hyun er én av dem. Han er professor ved Pusans nasjonale universitet i Busan. Selv om det er 25 dager siden han testet negativt for viruset og ble erklært frisk, så unngår han å ta heisen.

– Jeg forstår bekymringen og angsten til mine kolleger og naboer, så jeg bruker kun trappene i universitetet, og til og med til leiligheten min på niende etasje, sier han til Reuters.

24 dager i isolasjon

47-åringen tilbrakte ni dager i på en spesiell corona-avdeling, før han kunne dra hjem. Der tilbrakte han 14 dager i isolasjon, pluss ti dager til for å hente seg inn igjen etter sykdommen. Likevel er det sykdommen folk først tenker på når de møter ham.

Han fikk historier fra moren mens han var i isolasjon. Da sto naboer utenfor døra hennes og skrek: – Vi kommer alle til å dø på grunn av en sønn i din familie.

Tilbake på jobb

Han hadde denne uken første dag tilbake på jobb, men ble ikke møtt med verken klemmer eller håndhilsninger. Han spiser lunsjen sin i samme lab som kollegene, men sitter på et eget bord flere meter unna. Likevel opplever han ikke at kollegene er spesielt bekymret for at han fortsatt er smittsom.

Park Hyun spiser lunsj alene ved et eget bord på universitetet der han jobber. Selv om han er erklært frisk, tar han og kollegene ingen sjanser. Foto: Kim Hong-ji / Reuters

– Det har jo vært noen folk som har testet positivt igjen selv etter å ha gått gjennom sykdommen. Jeg er bevisst på folkene rundt meg, sier Park. Han går fortsatt med ansiktsmaske til enhver tid.

– Vi er tilbake til normalen, men ting er ikke som før. Vi pleide å debattere ganske tett på hverandre og kunne bruke samme tastatur, men det er ikke lengre mulig etter utbruddet, sier kollega Ahn Seok-young.

Smittetallene i Sør-Korea har flatet ut og mandag var det 9786 bekreftede smittede. Av disse er 5408 bekreftet friske igjen. I landet har 162 mistet livet som følge av viruset.