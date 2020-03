Indisk guru var «superspreder» - 40.000 indere satt i karantene

Alarmen gikk da den kjente sikh-guruen Baldev Singh døde etter å ha utviklet sykdommen covid-19.

Før han selv fikk påvist coronaviruset hadde han gjennomført flere åndelige møter med sine tilhengere. Indiske myndigheter har derfor satt minst 40.000 mennesker i karantene. Frykten er at de kan ha blitt smittet etter å ha vært i kontakt med guruen.

Besøkte Italia og Tyskland

Baldev Singh ble trolig smittet under en reise til det som omtales som Europas episenter for viruspandemien, Italia. Singh rakk også å besøke Tyskland, før han vendte tilbake til India, skriver flere nettsteder, blant annet Times of India.

Deretter holdt han flere møter i til sammen 15 landsbyer med flere tusen deltagere.

Møtene fant sted i Amritsar i delstaten Punjab i India, som har en befolkning på drøye 1,2 millioner.

De 40.000 som nå er satt i karantene må de neste ukene leve under enda strengere restriksjoner enn resten av befolkningen, blant annet i forhold til matlevering. De følges dessuten nøye opp av medisinsk personell for å se om noen utvikler alvorlig sykdom.

Flere titalls indere har allerede fått konstatert at de er smittet, mens flere hundre venter på svar etter å ha blitt testet, ifølge talspersoner for lokale helsemyndigheter.

19 slektninger smittet

Ifølge The Telegraph deltok Baldev Singh på den populære sikh-festivalen Hola Mohalla som har en ukes varighet. Det regnes med at festivalen samler minst 10.000 deltagere hver dag.

Noen dager etter guruen hadde besøkt festivalen, begynte han å føle seg dårlig, og ble innlagt på sykehus. Noen dager senere døde han.

Legene mente at Singh mest sannsynlig ble smittet under sitt besøk i Europa.

En uke etter at han døde hadde 19 av guruens nærmeste slektninger testet positivt på coronaviruset.

1,4 milliarder innbyggere i «husarrest»

25. mars ble alle Indias 1,4 milliarder innbyggere ilagt portforbud i tre uker.

– Hele landet skal stenges helt. For å berge India, for å berge alle dets borgere, deg og din familie, vil hver eneste gate, hvert eneste nabolag være underlagt portforbud. Hvis vi ikke klarer dette i disse 21 dagene, vil landet bli tatt 21 år tilbake, advarte statsminister Narendra Modi i en TV-sendt tale.

Flere steder bærer gatebildet tydelig preg av at folk følger reglene og holder seg hjemme. Fly og tog er stoppet, og grensene mellom delstatene er stengt.

– Delhi ser ut som en spøkelsesby. Jeg har aldri sett det så stille her, sier advokat Nishank Gupta til internasjonale nyhetsbyrå.

Mistet all inntekt over natten

Millioner av mennesker, blant dem bygningsarbeidere, hushjelper, taxisjåfører og andre i uformell sektor, mistet med øyeblikkelig virkning all inntekt.

India har registrert minst 775 coronasmittede og 19 dødsfall, men det er frykt for ukontrollert spredning blant millioner av mennesker som bor i fattige og trange omgivelser.

Mer enn 2,6 milliarder mennesker verden over er nå bedt om å holde seg hjemme.

