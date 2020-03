Brasilianske medier: Brasils president Bolsonaro har testet positivt på coronaviruset

SISTE: Brasils president Jair Bolsonaro sier han har testet negativt for koronaviruset etter at brasilianske medier meldte at han var smittet

Det var avisa O Dia i Rio de Janeiro som fredag meldte at president Jair Bolsonaro er smittet av coronaviruset. Han framsto blek og nedslått på TV torsdag kveld, skriver NTB.

Nylig ble det også kjent at kommunikasjonssjefen til Bolsonaro, Fabio Wajngarten, hadde testet positivt for viruset etter at han var med Bolsonaro til USA sist helg.

Jair Bolsonaro og kommunikasjonssjefen møtte både Donald Trump og USAs visepresident Mike Pence på Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida.

Torsdag sa president Donald Trump at han ikke er bekymret etter opplysningene om at Wajngarten er smittet. Trump har så langt også latt være å teste seg. Trump og Bolsonaro spiste middag sammen på Mar-a-Lago, men Trump sier de «ikke gjorde noe veldig uvanlig».

Til stede under middagen var også Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner. Også den amerikanske republikanske senatoren Lindsey Graham deltok under Bolsonaros besøk til Florida. Graham har valgt å teste seg og jobber inntil videre hjemmefra mens han venter på resultatet.

Bolsonaro ble testet for viruset selv om han i første omgang ikke viste symptomer, ifølge presidentens sønn, Eduardo Bolsonaro, skriver NTB.

Jair Bolsonaro har tidligere forsøkt å avdramatisere coronapandemien. I en uttalelse onsdag sammenlignet han det med vanlig influensa og ga uttrykk for at influensa dreper flere.

Foto fra middagen på Donald Trumps feriestelørdag 7.mars. På bildet vises Brasils Bolsonaro til venstre ved siden av Trump. Lengst til høyre sitter Ivanka Trump. Foto: Reuters / NTB scanpix.

