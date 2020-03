Erdogan: Hellas bruker nazimetoder mot flyktningene

– Det er ingen forskjell på det nazistene gjorde og de bildene vi nå ser fra den greske grensa, sa den tyrkiske presidenten i en TV-tale onsdag.

Greske grensevakter har stengt grensa og brukt tåregass, vannkanoner og sjokkgranater for å hindre flyktninger fra å ta seg inn landet og dermed også EU.

Erdogan, som mandag var i Brussel for å forhandle med EU-ledelsen, fastholder at den tyrkiske grensa vil bli holdt åpen for flyktninger som ønsker å ta seg til Europa, helt til EU gir etter for kravene han har stilt.

Aktuelt: Tyrkia deporterer Jimmie Åkesson