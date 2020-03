Tyrkia deporterer Jimmie Åkesson

Partiet bekrefter pågripelsen fredag.

– Vi kan bekrefte at det landet regjeringen ønsker å forhandle med og gi mer penger til, er et land der man bli arrestert hvis man deler ut flygeblader staten ikke har godkjent, sier partiets pressesjef Henrik Gustafsson til Sveriges Television (SVT)

– Tyrkia er en skurkestat som absolutt ikke bør ha innflytelse over europeisk migrasjonspolitikk. Det er åpenbart dårlig både for migranter og Europa, legger han til.

– Satt på fly til Kastrup

Åkesson ble eskortert til flyplassen utenfor den tyrkiske storbyen Istanbul. Ifølge SVT var han ventet til Kastrup flyplass ved København fredag kveld.

Åkesson ankom grensen mellom Tyrkia og Hellas onsdag. Der delte han ut flygeblad med budskap om at Sverige er fullt. Påstanden var signert «det svenske folket og Sverigedemokraterna».

Justis- og migrasjonsminister Morgan Johansson har kalt Åkessons grensestunt useriøst.

«Ynkelig» og «uansvarlig»

Centerns fungerende partileder Anders W. Jonsson, sier til nyhetsbyrået TT at Åkessons opptreden «ikke er en svenskpartileder verdig», mens Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt kalte den «ynkelig».

– En enslig svensk politiker som stiller seg opp og deler ut flygeblader ved grensen, har ikke mye å stille opp med mot en person som Erdogan, som bruker utsatte mennesker som brikker i et spill. For meg er det uansvarlig å bruke sin tid dom beslutningstaker på den måten, sier partileder Ebba Busch Thor i Kristdemokraterna til TT.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan beskyldes fra flere hold for «utpressing» mot EU etter at han sa at grensen er åpen for dem som ønsker å ta seg til Europa. EU står fast på at deres side av grensen fortsatt er stengt.