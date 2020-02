Mexico i opprør: Ingrid (25) brutalt drept og flådd

Den meksikanske kvinnen ble drept i sitt eget hjem i Mexico City forrige helg, før hun ble flådd, skriver CNN. Noen av organene hennes skal også ha blitt fjernet. Kort tid etterpå ble hennes 46-år gamle samboer arrestert på stedet, dekket av blod på kroppen. Han skal ha sagt at de hadde en krangel og at hun truet ham på livet. Han skal også ha tilstått overfor politiet å ha flådd Escamilla i et forsøk på å skjule bevisene, ifølge avisa.

Ordføreren i Mexico by, Claudia Sheinbaum sier påtalemyndighetene vil be om maksimal straff for gjerningspersonen, som politiet altså mener er Escamillas samboer.

El feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante. La SSC detuvo al presunto responsable y la Fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 11, 2020

Hendelsen føyer seg i bølgen av drap på kvinner i Mexico, bedre kjent som «femicide», skriver CNN.

– «Femicide» er en ubestridelig fordømmelig forbrytelse. Det er fryktelig når hatet blir så ekstremt som det gjorde i Ingrid Escamilla-saken, skriver ordføreren på Twitter.

Svært grafiske bilder lekket

Kort tid etter drapet ble det lekket og deretter publisert svært grafiske bilder av den døde 25-åringen på forsiden av flere meksikanske aviser, noe som har skapt ytterlige reaksjoner blant aktivister over hele landet.

Påtalemyndighetene i hovedstaden etterforsker nå hvem som lekket bildene til mediene og vurderer å lage en lov som gjør det ulovlig for medier å publisere bilder av ofre på denne måten.

Den meksikanske presidenten Andrés Manuel López Obrador sa på en pressekonferanse torsdag at «de som lekket bildene bør bli straffeforfulgt - uansett hvem vedkommende er».

På sosiale medier kryr det av bilder av Escamilla da hun ennå var i livet og bilder av vakre motiver under emneknaggene #IngridEscamilla og #justiceForIngrid, som en motreaksjon på bildene som ble lekket etter hennes død.

I add this portrait of Ingrid escamilla to the communal objective of protecting her and her memory from the graphic image of her murder. pic.twitter.com/1hzrdkMHf8 — Diana Delgado (@DianaIDL) February 15, 2020





– Vi ikke sinte – vi er rasende

I Mexico har drap på kvinner økt med 137 prosent de siste fem årene, ifølge landets riksadvokat Alejandro Gertz. I 2018 ble det rapportert om 912 drap i landet. I fjor hadde tallet steget til 1006.

Aktivister har over flere måneder tatt til gatene for å protestere mot måten vold mot kvinner blir rapportert på og håndtert av myndighetene – og protestene har eskalert etter drapet på 25-åringen. De mener for få saker blir klassifisert som «femicide» og at for få saker blir løst.

Demonstrerer: Kvinner over hele Mexico tyr nå til gatene for å minnes Ecamilla og de andre kvinnene som er offer for «femicide».

På fredag kunne man høre demonstranter i gatene rope slagord som «Mexico femicide» og «De dreper oss», viser en video fra nyhetsbyrået AP. Under en tale fra president Obrador ropte kvinnene «Vi krever rettferdighet».

– Vi ønsker i dag å si at vi ikke er sinte. Vi er rasende. Grunnen til at de kaller oss feminister et mareritt for Mexico, er at de vet at det er de som er overgriperne. Og de føler seg ikke trygge lenger. Dette fordi de ikke lenger høste fruktene av vår taushet, sa en av aktivistene til AP.

Det er ventet at demonstranter over hele landet også vil ta til gatene lørdag for å vise solidaritet med 25-åringen og hennes familie, og for å demonstrere mot voldsepidemien mot kvinnene i landet.