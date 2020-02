Tre høyprofilerte fanger fra den beryktede Sinaloa-kartellen i Mexico klarte onsdag å rømme i en fengselsbil, viser en overvåkningsvideo fra nyhetsbyrået AP.

Se video øverst i saken.

Blant rømlingene er Víctor Manuel Félix Beltrán, en av Joaquin Guzmans mest betrodde menn. Guzman er bedre kjent under navnet «El Chapo».

Beltran er også sønn av en annen prominent narkolanger, Victor Felix Felix, som selv ble tatt i fange og utlevert til USA i 2011. De skal begge ha jobbet som «El Chapos» finansmann, blant annet med å hvitvaske penger for narkobaronen.

Beltran og de to andre fangene, Luis Fernando Meza González og Yael Osuna Navarro, ventet på å bli utlevert til USA, akkurat som «El Chapo» ble i 2019.

Video: Her raider meksikanske styrker en leilighet som førte til pågripelsen av den mektige narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzman.

Fangene skal ha rømt ti på seks på morgen onsdag lokal tid . Likevel ble ikke vaktene varslet før to timer senere, noe som har fått kritikere til å reagere. Saken er nå under etterforskning og en stortstilt politioperasjon er iverksatt for å finne rømningene, ifølge meksikanske myndigheter.

– Flukten fra dette fengselet er ikke mulig uten at offentlige tjenestemenn har vært involvert, sier Rosa Icela Rodrigues, innenrikssekretær i Mexico City, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge BBC skal tjenestemenn ha tilstått å ha hjulpet de tre fangene med å rømme.

Video: Her rømmer «El Chapo» fra høysikkerhetsfengselet.