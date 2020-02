Svensk kvinne smittet av Wuhan-virus - hylles av lege

Pasienten i Jönköping er en kvinne i 20-årene som har besøkt Wuhan-området i Kina hvor utbruddet startet.

Hun begynte å hoste etter å ha vendt tilbake til Sverige 24. januar, opplyser Folkhälsomyndigheten fredag ettermiddag.

Lege Malin Bengnér roser kvinnen i et intervju med Aftonbladet.

– Hun har ikke hatt noen ytterligere kontakt etter at hun kom hjem til Sverige. Det er ingen andre som er utsatt for smitte, sier hun.

Hylles av lege



Bengnér forteller at kvinnen har vært veldig oppmerksom på smittefaren.

– Hun har vært veldig oppmerksom på hva som skjedde i Wuhan og isolerte seg selv da hun begynte å føle seg syk, sier Bengnér.

Kvinnen skal eksempelvis ha fått en venn til å kjøpe inn mat for henne. Maten ble plassert utenfor døren henne, slik at hun ikke utsatte andre for smittefare.

Den smittede kvinnen har handlet forbilledlig, mener Bengnér.

Folkhälsomyndigheten opplyser at kvinnen ikke er alvorlig syk.

Bak doble dører



Sverige er det andre landet i Norden etter Finland hvor det nye coronaviruset er påvist. Bildet viser et isolasjonsrom på Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige. Foto: Claudio Bresciani / Tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Ifølge Expressen holdes kvinnen isolert på sykehuset bak doble dører.

– Det er et helt vanlig sykehusrom. Man ligger alene uten medpasienter. Så er det en sluse med doble dører for å kontrollere ventilasjonen, sier Bengnér til Expressen.

Kvinnen kan få besøk av venner og familie, men de er nødt til å ha på seg uniformer som dekker hele kroppen.

Også legene som behandler henne må bruke uniformen.

Isolert by



Sverige er det andre landet i Norden etter Finland hvor det nye coronaviruset er påvist.

Det finske folkehelseinstituttet bekreftet onsdag at en kinesisk turist i Rovaniemi hadde har fått påvist smitte.

Viruset kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang, først og fremst for eldre og personer med svekket helse.

Flere land har hentet ut sine statsborgere fra storbyen Wuhan, som ligger i Hubei-provinsen og som er området hvor de aller fleste både er syke og har omkommet som følge av smitten. Hele området, med over 50 millioner innbyggere, er stengt ned av myndighetene.

