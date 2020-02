Australia rammet av giganthagl og massive støvskyer

De fryktinngytende støvskyene rammet den vestlige delen av New South Wales i helgen. Innbyggere forteller at det ble helt mørkt midt på dagen og at stemningen var apokalyptisk.

– Ærlig talt var det som en apokalyptisk film, en enorm bølge kom mot oss, virkelig ganske imponerende, men jeg skulle bare ønske at den hadde gitt oss masse regn, ikke støv, sier Ashleigh Hull fra småbyen Dubbo.

En mann og kvinne samler inn hagl på størrelse med golfballer utenfor nasjonalforsamlingen i Canberra. Foto: Rod McGuirk / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Noen timer senere falt det hagl på størrelse med golfballer i Melbourne og hovedstaden Canberra lenger sør. Deretter kom det kraftig vind og regnvær. I Canberra ble mengder av biler ødelagt, mens trær blåste over ende og gatene ble oversvømmet. Nødetatene opplyser at de har mottatt over 1.200 nødanrop, og to personer er brakt til sykehus med lettere skader.

En time etter at uværet rammet, var himmelen igjen skyfri.

Frykter flom

Meteorologer varslet mandag at både tordenvær, kraftig vind og det ekstreme haglværet er på vei mot New South Wales, der blant annet millionbyen Sydney ligger. De advarer også om flom som følge av kraftig regnvær.

Den nye formen for ekstremvær kommer etter at den sørøstlige delen av Australia har opplevd måneder med branner, som landet aldri har sett maken til, og som ifølge forskere er verre enn tidligere på grunn av klimaendringer. Enorme områder er svidd av, flere hundre millioner dyr har dødd, 2.000 boliger har tatt fyr og 29 mennesker har mistet livet.

Mange steder i de tørkerammede områdene i sørøst brenner det fortsatt. Det er dessuten risiko for at brannene igjen vil blusse opp og komme ut av kontroll ettersom brannsesongen langt fra er over.

Rammet av lynet

I Blue Mountain vest for Sydney berget to personer så vidt livet da de ble rammet av lynnedslag. En 16 år gammel gutt og en 24 år gammel mann er innlagt på sykehus etter å ha lent seg på et metallgjerde under tordenværet.

– De er ekstremt heldige som er i live. En centimeter til den ene eller andre siden så kunne de ha blitt truffet direkte av lynet, noe som kunne ha vært fatalt, sier lederen for ambulansetjenesten i New South Wales, Greg Marshall.

