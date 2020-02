Kinas Sverige-ambassadør kalles inn på teppet etter mediekritikk

En kartlegging gjort av SVT viser at den kinesiske ambassaden har lagt press på en rekke svenske medier for å få dem til å endre sin omtale av Kina.

Svenska Dagbladet, Sveriges Radio og SVT er blant mediene som har fått henvendelser med kritiske synspunkter. De handler om omtalen av situasjonen i Kina og konkret om den svenske forleggeren Gui Minhai, som har sittet fengslet i landet siden 2015.

Expressens kultursjef Karin Olsson sier mange av henvendelsene handler om Gui Minhai-saken.

– De bruker ord som medietyranni, og forsøker å gi sitt bilde av Kinas juridiske system, sier hun til TT.

Hun tilføyer at presset ble trappet opp etter at ambassadør Gui Congyou tiltrådte i 2017.

– Ønsker selvsensur

– Det er kraftig oppskrudd retorikk og det er ingen tvil om at formålet er å påvirke oss og tvinge fram selvsensur, så i den sammenhengen oppfattes det som et slags press, sier Olsson.

Kommentaren om «lettvektsbokseren» er en del av årsaken til at utenriksminister Ann Linde nå kaller inn Gui Congyou på teppet, får TT bekreftet hos departementet i Stockholm.

– Det råder ytringsfrihet i Sverige, og det som Kinas ambassadør nå gjør er svært alvorlig. Både departementet og jeg har flere ganger understreket overfor den kinesiske ambassadøren at ytringsfriheten er grunnlovsfestet og at journalister skal kunne gjøre jobben sin helt fritt, sier Linde til SVT.

Som svar har Kinas ambassade lagt ut en utskrift av et SVT-intervju med Gui Congyou, der han blant annet sier at Expressens kultursjef ikke er rasjonell.

– Ambassaden er sjokkert over hennes totale ignoranse og forakt for loven i Gui Minhai-saken, sier ambassadøren, og antyder at avisens medarbeidere ikke vil få visum til Kina om ikke avisen endrer sin dekning av Kina.

Straffer Sverige

Ambassadøren har tidligere kunngjort at Kina kommer til å trappe ned samarbeidet med Sverige, både når det gjelder kultur, handel og økonomi. Årsaken er den svenske kritikken av pågripelsen av Gui Minhai.

Den kinesiske reaksjonen vekker assosiasjoner til Kinas reaksjon overfor Norge etter tildelingen av fredsprisen til Liu Xiaobo. Det førte til en langvarig isfront mellom Kina og Norge.

Gui Minhai er svensk statsborger av kinesisk opprinnelse. I 2012 startet han et forlag i Hongkong som utgir bøker som det kinesiske kommunistpartiet har erklært forbudt.

Han er fengslet, anklaget for å ha avslørt kinesiske statshemmeligheter. Da han nylig ble tildelt Tucholsky-prisen av svenske PEN, var Sveriges kulturminister Amanda Lind til stede.