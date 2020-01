Den USA-baserte organisasjonen anklager Kinas president Xi Jinping for å ha skapt et overvåkingssamfunn som kan sammenlignes med det George Orwell beskrev i romanen «1984».

Satellittfoto fra Xinjiang-regionen i Kina skal vise en av interneringsleiren i regionen, der til samme 1 millioner uigurer holdes fanget i «skoleringsleire». NTB Scanpix/AP. Arkivfoto fra 17. september 2018.

– Undertrykkelsen i dagens Kina er den mest brutale og omfattende i landet på flere tiår, skriver HRW i rapporten.

Organisasjonen ber verdens ledere stå opp mot Kina og viser blant annet til at den kinesiske staten har utviklet et sofistikert system for å overvåke og undertrykke kritikk på internett.

– Beijing har over lang tid undertrykket kritikk i landet. Nå prøver Kina å utvide denne sensuren til resten av verden, sier HRWs leder Kenneth Roth.

Bruker økonomiske muskler

Før jul ble det kjent at kinesiske skiledere har forsøkt å få fjernet bøker fra biblioteket i Meråker fordi de er omstridte eller forbudt i Kina.

– Vi har ytringsfrihet i Norge, så det var helt uaktuelt, sa biblioteksjef Anne Marken til Adresseavisen før jul.

En av bøkene som de kinesiske lederne ønsket å få fjernet, var en bok om Falun Gong-bevegelsen, som har vært forbudt i Kina siden 1999.

Over 40 kinesiske idrettstalenter trener for tiden langrenn i Meråker med mål om å ta medaljer i Beijing-OL i 2022. Prosjektet er et norsk-kinesisk samarbeid, og flere norske skiløpere deltar som trenere.

Ifølge Roth bruker Kina sin økonomiske makt verden over til å stilne kritikk. Ikke siden det globale systemet for menneskerettigheter ble innført etter annen verdenskrig, har det vært under så kraftig angrep, mener han.

– Blokkerer FN-tiltak

HRW mener at Kina også bruker sin innflytelse i FN til å blokkere tiltak som er ment å beskytte forfulgte menneskegrupper. Organisasjonen peker på at landet unngår å diskutere fengslingen av uigurer og mennesker fra andre muslimske minoriteter i Xinjiang-provinsen.

– Hvis de ikke utfordres, vil Beijings handlinger være et forvarsel om en dystopisk framtid der ingen unnslipper den kinesiske sensuren, og der det internasjonale menneskerettssystemet er så svekket at det ikke lenger fungerer som vaktbikkje overfor regjeringers undertrykkelse, skriver Roth.

Rapporten skulle egentlig vært lansert i Hongkong, men der ble Roth nektet innreise, og dermed ble lanseringen flyttet til FNs hovedkvarter i New York. Ifølge Kinas utenriksdepartement ble Roth nektet innreise som følge av HRWs støtte til demonstrasjonene i Hongkong.

– Fordomsfull

Også en representant fra Kinas FN-delegasjon hadde møtt fram under lanseringen tirsdag. Han brukte anledningen til å gå hardt ut mot både Roth og innholdet i rapporten, som han hevder er fordomsfull og full av fabrikkert informasjon.

– Ut fra det du har sagt, mener jeg det er åpenbart hvorfor du ble nektet innreise, sa Xing Jisheng til Roth.

Han kritiserte også HRW for ikke å nevne at Kina har løftet 700 millioner mennesker ut av fattigdom.

HRWs årsrapport tar for seg situasjonen for menneskerettighetene i verdens land. Dette året handler mye av innholdet om Kina, men rapporten vurderer også situasjonen i land som Syria og Jemen, der de krigførende partene anklages for å bryte reglene som skal beskytte sivile.