42 skutt og drept i Sverige hittil i år

42 personer er blitt drept og 129 skadd i til sammen 272 skyteepisoder i Sverige hittil i år. Det svenske politiet er bekymret.

I 2017 ble 43 personer drept og 139 skadd i 324 skytinger. Dermed er antallet drepte hittil i år snart på samme nivå som i hele 2017, viser statistikk det svenske nyhetsbyrået TT har fått fra politiet.

– Det er et veldig høyt nivå og dødeligheten er eksepsjonell, sier politikommissær Gunnar Appelgren, ekspert på gjengkriminalitet i Stockholm-politiet.

Storbyene verst

Det er storbyområdene som skiller seg ut. I politiregionen Syd, som omfatter Malmö, har 13 personer blitt skutt og drept. I region Vest, der Göteborg inngår, er ti skutt og drept. I Stockholm er tallet like høyt.

– I storbyene har vi skjerpet innsatsen mot våpenvold. Stockholm har spesialsatsingen Max, mens Göteborg og Malmö også har satt inn ekstra tiltak. Det er imidlertid for tidlig å si om dette har hatt en dempende effekt, sier Appelgren.

Han opplyser samtidig at den dødelige volden har begynt å etablere seg også i mindre byer. Eskilstuna, der en 20-åring onsdag ble skutt og drept på åpen gate, trekkes fram som et eksempel.

Frykter økning

Ved årsskiftet for snart ett år siden ble det innført en lovendring der grove brudd på våpenloven automatisk fører til varetektsfengsling. Uten den loven ville det vært enda flere dødbringende skyteepisoder, tror polititoppen. Men han etterlyser flere tiltak, framfor alt langsiktige satsinger knyttet til utsatte sosioøkonomiske grupper og politiressurser.

– Dersom volden ikke dempes, risikerer vi 300 skyteepisoder neste år. Jo flere skyteepisoder, jo flere hevnaksjoner. Jo færre som dømmes for drap, jo verre blir volden, advarer Appelgren.

Mange av skyteepisodene handler om konflikter mellom kriminelle og er ofte narkotikaoppgjør og hevnaksjoner. Gjengkriminaliteten er vanskelig å få bukt med fordi få vil samarbeide med politiet. Åstedene er ofte rotete. Når politiet begynner å stramme snøret rundt en gjerningsperson, inntreffer en ny skyting. Til slutt vet de innblandede knapt hvilken skyting det er snakk om under avhør.

Vil løse problemet

Ifølge Appelgren er oppklaringsprosenten for drap med skytevåpen 26 prosent. For andre drap er tallet over 90 prosent.

På spørsmål om hvilken stemning som råder i det svenske politiet, om det er frustrasjon, håpløshet eller optimisme, svarer Appelgren at mange politiansatte er bestemte på å løse problemet.

– En av de viktigste grunnene til at vi må lykkes er tillit. Om vi og andre myndigheter skal få til en akseptabel holdbar sosial utvikling om 15 til 20 år, om vi skal snu trenden, så er første skritt å gjøre oss fortjente til folks tillit. Vi må få slutt på skyteepisodene og få gjerningspersonene dømt, sier han.

