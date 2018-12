Frp-topp: – SD er de eneste som har en politikk som kan redde Sverige fra total kollaps

Frp-politiker Per-Willy Amundsen mener Jimmie Åkesson er mannen som kan redde Sverige fra avgrunnen. Ap-leder Jonas Gahr Støre krever svar på hva Frp-leder Siv Jensen og KrF mener om utspillet.

«I dag har vi vært på komitéreise til Sverige. Absurd å erfare det politiske spillet som foregår. Jimmie Åkesson og SD er de eneste som har en politikk som kan redde Sverige fra total kollaps. Allikevel gjør de andre partiene alt for å hindre dem i å få innflytelse,» skriver stortingspolitiker og tidligere justisminister for Frp Per-Willy Amundsen. Facebook-teksten har han lagt ut sammen med et bilde av seg selv og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, som står på hver sin side av lederen i Sverigedemokraterne Jimmie Åkesson.

Utspillet har fått Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til å gå ut og kreve svar fra blant annet Frp-leder Siv Jensen og fra KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad.

«Per-Willy Amundsen og Christian Tybring Gjedde fra Fremskrittspartiet har vært i Stockholm og møtt lederen av Sverigedemokratene, Jimmie Åkesson. Amundsen skriver at «Åkesson og SD er de eneste som har en politikk som kan redde Sverige fra total kollaps».

Det er en tydelig markering av støtte til SD som Frps søsterparti.

Jeg utfordrer Siv Jensen til å kommentere uttalelsen om at Åkesson og SD er de eneste som har en politikk som kan redde Sverige fra total kollaps. Og hva mener regjeringspartnere Høyre og Venstre om den vurderingen, og i forlengelsen, hva mener Ropstad og Bollestad?» spør Støre på Facebook.

Overfor Dagbladet begrunner Amundsen bruken av begrepet total kollaps slik.

– Sverige er uten sammenlikning landet som har tatt imot flest migranter per innbygger og er blant landene som totalt har tatt imot flest. Det har skapt store økonomiske, kulturelle og sosiale problemer i landet. Det er ikke uten grunn vi har noe som heter «svenske tilstander».

Han mener SD er et parti som bør samarbeides med.

– Det er et parti som representerer mye av det samme tankegodset som Frp gjør i Norge, og et parti som bør tas seriøst og bør samarbeides med, sier han til Dagbladet.

