«Incel»: – En giftig cocktail av selvforakt og kvinnehat

«Incel» er et løst sammensatt nettmiljø av personer som mener de lever i ufrivillig sølibat. Fenomenet har blitt knyttet til massedrap, sist 2. november, da to kvinner ble drept på et yoga-senter i Florida. – Kjønnspolitisk terror, sier irsk forsker.

– Incel-forum er ofte vanvittig giftige. Samtaler spenner fra klager over å bli «nektet sex», til fantasier om, planlegging og noen ganger hyllest av massedrap, særlig med kvinner som mål, sier Bailey Poland til ABC Nyheter.

Hun er forfatter av boka «Haters», om sjikane og vold på nett.

«Politiet i Canada har bekreftet at åtte av de ti som ble påkjørt og drept i Toronto denne uka, var kvinner. (…) Påtalemyndigheten har siktet den antatte gjerningspersonen, 25-årige Alek Minassain.

Incel Incels, forkortelse for «involuntary celibate» («lever i ufrivillig sølibat»).

Subkultur på nett.

Diskusjoner preget av misantropi, selvmedlidenhet og kvinnehat.

Har en særegen sjargong, eks: «Stacys og Chads» (attraktive og seksuelt aktive menn og kvinner), «Beckys» (mindre aktive seksuelt aktive kvinner»), «Mogging» (å underminere andre ved sitt utseende), «NEET» (folk som ikke har jobb eller går på skole), «Beta» (menn som taper på «sjekkemarkedet», i motsetning til «alfa-menn.»

Har blitt knyttet til sju tilfeller av masseskyting og bil-terror i USA og Canada.

Marginal del av den bredere «mannosfæren» på nett.

Nevnt som hat-gruppe av borgerrettsorganisasjonen Southern Poverty Law Center.

«Incel-opprøret er allerede i gang», hadde Minassian erklært på Facebook kort tid før angrepet.» (NTB 27. april 2018).

Associate professor Debbie Ging ved Dublin City University foreleser i medievitenskap, med fokus på kjønn og seksualitet. Hun har blant annet forsket på incel-fenomenet.

– De legger skylden for sitt ufrivillige sølibat på feminisme og argumenterer med bisarre pseudovitenskapelige teorier. For eksempel tror de kvinner er genetisk disponert for å gifte seg, og kun er interessert i «alfa-hanner» som seksuelle partnere, sier Ging.

Begynte som selvhjelps-gruppe

Associate professor Debbie Ging, Dublin City University. Foto: DCU.ie.

Begrepet oppsto i 1997, da collegestudenten «Alana» laget et nettsted der hun delte sine tanker om ufrivillig sølibat og ensomhet.

– Det betydde opprinnelig en person av hvilket som helst kjønn som aldri hadde hatt sex, eller ikke hadde vært i et forhold på lenge. Det var definitivt ikke bare en gjeng menn som ga kvinner skylden for sine problemer, sa Alana i et intervju med BBC News i år.

Forfatter Bailey Poland.

Ifølge en studie av poster på et aktivt incel-nettsted hadde 60 prosent av det som ble skrevet negativt fokus, med en hovedvekt på kvinnehat. Studien trekker i tvil oppfatningen om at alle incels er hvite menn. 50 prosent av brukerne lot til å være menn, 35 prosent kvinner og 15 prosent «uvisst» ifølge den lingvistiske analysen. 60 prosent av deltakerne lot til å være under 25 år. (Online Hatred of Women in the Incels.me Forum, 2018).

Tallahasse-politiet på åstedet HotYoga Studio etter at en mann åpnet ild og drepte to kvinner 2. november 2018. NTB Scanpix/ Getty Images/AFP.

Hyller drapsmenn

Nick Cessna (t.h.) trøster sin kjæreste Melissa Hutchinson, som hjalp noen av ofrene etter skytingen på yogastudioet i Florida 2. november. NTB Scanpix/AFP.

I 2014 drepte 22 år gamle Elliot Rodger seks mennesker i Isla Vista i California, væpnet med skytevåpen og kniv. Før han døde distribuerte han et 140 sider langt dokument og YouTube-videoer der han uttrykker sitt hat mot kvinner, drevet av frustrasjon over at han var jomfru.

I dag betraktes Rodger som en helt av enkelte i incel-miljøet, skriver BBC.

1. oktober 2015 skjøt og drepte Chris Harper-Mercer ni mennesker og såret åtte, før han tok sitt eget liv ved Umpqua College i Oregon. Han etterlot et manifest på åstedet, der han beskrev sin interesse for massemord, raseri over ikke å ha en kjæreste, og hyllet Isla Vista-drapsmannen.

– Drapene i Isla Vista, Oregon og Toronto tyder bestemt på at incels kan være farlige. Media har ikke gått så langt som å kalle Toronto-angrepet terrorisme, men det er hva det er: kjønnspolitisk terror, sier den irske forskeren.

Det har vært ytterligere 4 angrep som har blitt satt i sammenheng med incel-subkulturen siden 2014, ifølge Wikipedias oppsummering.

Det siste eksempelet var 2. november 2018, da Scott Beierle drepte to kvinner og såret ytterligere fem personer før han tok sitt eget liv ved et yoga-senter i Tallahassee i Florida. I 2014 postet han en rekke videoer på YouTube der han ga uttrykk for et intenst kvinnehat.

Sheriffen i Santa Barbara County Sheriff Bill Brown (t.h.) viser fram en plakat av drapsmannen Elliot Rodger og våpnene han brukte ved massakrene i Isla Vista i California i mai 2014. NTB Scanpix/AP.

– Kroppsfiksering

Forsker Lars Erik Berntzen ved Senter for ekstremismeforskning. Foto: Universitetet i Oslo.

Holdningene til menn som besøker incel-forum varierer mye, men det uttrykkes ofte raseri mot «promiskuøse kvinner», og «alfa-menn som dominerer sjekkemarkedet.»

I arkiverte Reddit-tråder fra 2016 finner man overskrifter som «Hva skjer hvis du ikke har en kukk på Chad-størrelse» og «Selv kvinner med gigantiske svulster i ansiktet kan få mange meldinger i nettdating.»

Skjermbilde fra 2018-studien av Incel-nettstedet.

– Besettelse av kropp og kroppsbilde var tidligere mest assosiert med kvinnegrupper og tenåringsjenter. I incel-forum diskuteres ofte kjeveparti, høyde og penisstørrelse, sier forsker Lars Erik Berntzen ved Senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo.

«Tvangsmonogami»

– Et gjennomgående tema er at brukerne på forumene mener de er i en håpløs situasjon, og at man kan endre dette for eksempel med «tvangsmonogami», der kvinner bør kvoteres ut til menn. Det forekommer hyllest av voldtekt, sexpress og overgrep, sier Berntzen.

Noen brukere gir uttrykk for at sex med mindreårige er legitimt fordi «kvinner som er over 18 er indoktrinert og går for alfa-hanner», ifølge forskeren.

Etter at Reddit-forumet ble stengt i 2017 startet en egen nettside viet miljøet i 2018, med høy aktivitet.

– Det er liten korreks av hverandre. På Reddit ble det etter hvert noe moderering, men på incel-nettstedet var det ingen, sier Berntzen, som blant annet har forsket på radikalisering i ytre høyre-miljøer.

Incel-nettstedet ser i dag ut til å være nede.

Skjermbilde fra 2018-studien av Incel-nettstedet.

1989: Massakren i Montreal

Kvinnehat som fører til massevold er ikke et nytt fenomen. I 1989 tok Marc Lépine seg inn i et klasserom ved den polytekniske høgskolen i Montreal, og drepte 14 kvinner. Han mente feminister hadde ødelagt både samfunnet og livet hans, het det i en kommentarartikkel i Minerva som ble mye delt forrige helg. Den store forskjellen er at dagens kjønnsekstremister finner sammen på nett.

– Det er ikke et stort fenomen, men det er transnasjonalt nettfenomen, en subkultur som er omtrent utelukkende på nett, ofte med anonyme deltakere som aldri møtes offline, sier ekstremismeforskeren.

– Det finnes norske menn som kommenterer på slike forum, men det tilhører sjeldenhetene.

Markering ved et av åstedene for angrepene i Isla Vista i California i mai 2014, der 7 personer ble drept. NTB Scanpix/Reuters.

Marginalt fenomen

Som fenomen har incel-miljøet vokst fra 2010. Det har blitt omtalt som en undergruppe av mannsrettighetsmiljøer på nett, med Berntzen ved UiO understreker:

– Det er viktig å ha klart for seg at incels utgjør en forsvinnende liten andel av dem som søker seg til slike miljø.

I november 2017 stengte Reddit sitt incel-forum på bakgrunn av «voldelig innhold». Forumet hadde da 40.000 medlemmer.

– Det er svært vanskelig å anslå hvor mange som kaller seg incels, fordi svært mange er anonyme. Det betyr at en person kan ha flere kontoer på et populært forum, samt på flere forum, sier forfatter Bailey Poland.

Minnesmarkering etter drapene i Toronto i april, der ti personer ble kjørt ned og drept. NTB Scanpix/AFP.

«Mannosfæren» på internett

Skjermbilde fra det nå nedlagte Reddit-forumet. r/incel.

Poland mener det er et overlapp mellom dem som søker seg til incel-grupper, GamerGate og tilsvarende hat-bevegelser, alt-right og MRA-subkulturen (Men's Rights Activists). Mange incels betrakter også seg selv som del av pick-up artist-miljøet, og begynte å kalle seg incels da disse strategiene ikke fungerte.

– Selv om hat-uttrykk kan variere avhengig av forum er det underliggende hatet og raseriet forholdsvis likt, mener Poland.

Men MRA-bevegelsen er langt bredere, og inkluderer tradisjonelle konservative, «sjekke-kunstnerere» og de geeky teknolibertarianerne i GamerGate. Minerva-kommentaren redegjør for forskjellene mellom ulike gruppene i «mannosfæren» på internett.

«Retten til sex»

Diskusjoner på incel-forumene dreier seg om temaer som troen på at menn har rett til sex, ensomhet, depresjon, selvmord og prostitusjon.

– Hvis man tar med i betraktning de større sosioøkonomiske endringene der mannlig makt og privilegier kritiseres og trekkes i tvil, og utsiktene til livslang ansettelse eller å eie eiendom er redusert for de fleste, er det mulig å se hvordan man kan føle at menns tradisjonelle posisjon er truet, sier den irske forskeren.

– Når USAs president kan snakke om å grafse kvinner på fitta uten at det får større konsekvenser er det tydelig at mange av ideene som understøtter incel-tankegangen, finner bekreftelse i langt bredere lag enn akkurat disse nettgruppene, sier Ging.