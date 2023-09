– Foreldrene til Aleksandr bor tre kilometer fra grensen. De er i frontlinjen. Hjemmet deres har allerede blitt angrepet. Deler av huset ble bombet.

Det sier Bolsjunovs egen trener, Juri Borodavko, til det russiske nettstedet Sport24. Deler av bygningsmassen og en brønn på familiegården skal være rammet.

Disponerer leilighet i Moskva



Eiendommen består av en større gård med flere bygninger. Det er her den russiske skiløperen vokste opp og dannet grunnlaget for sin internasjonale karriere.

Gården ligger i landsbyen Podyvotje, i Bryansk-regionen, nær den ukrainske grensen, skriver Aftonbladet. Byen har om lag 500 innbyggere. Det pågår stadig kamphandlinger i denne delen av Russland.

Rester av droner eller missiler



Russlands president Vladimir Putin deltar på en konsert på Luzhniki stadion i Moskva 18. mars 2022, få uker etter at invasjonen startet. Under samme arrangement ble skiløperen Aleksandr Bolsjonuv hyllet av Putin. Foto: Mikhail Klimentyev / AFP

Trolig er det snakk om ukrainske droner eller missiler som blir truffet av russisk antiluftskyts, og rester faller ned over familiens eiendom, skriver VG.

Bolsjunovs far driver sagbruk i landsbyen sammen med moren, Svetlana.

Det er uvisst om Bolsjunov i perioder oppholder seg i foreldrenes hjem og trener deler av året her. 26-åringen disponerer en leilighet i Moskva, som han fikk i gave av Putin etter sin innsats under vinter-OL i Kina i 2022.

– Aleksandr opplever konstant stress

Både Bolsjonovs egen trener, Juri Borodavko, og Russlands skipresident, Jelena Välbe, bekrefter nyheter om bombingen.

– Aleksandr opplever konstant stress. Han er alltid på telefonen. Vi føler alle medfølelse for ham og er bekymret. Vi ønsker at foreldrene hans skal kunne komme seg til et tryggere sted, forteller Borodavko til Sport24.

Aleksandr Bolsjunov (26) er tidligere forfremmet til kaptein i Vladimir Putins hær etter sin innsats under vinter-OL i Kina få uker før Russland invaderte Kina. Flere russiske idrettsstjerner er blitt innlemmet i nasjonalgarden, noe som har blitt tradisjon i Russland.

Utestengt i to sesonger: – Kunne satt seg inn i vår situasjon

Russiske skiløpere har vært utestengt fra å konkurrere internasjonalt siden landet invaderte Ukraina i februar 2022.

Det betyr at Aleksandr Bolsjunov ikke har fått lov til å måle krefter med Johannes Høsflot Klæbo eller de andre norske skiløperne de siste to sesongene.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over at vi ikke får være med på vinterens verdenscup og VM i Planica. De som nå skal gå i Ruka, kunne kanskje satt seg inn i vår situasjon. Jeg skulle gjerne sett hvordan de hadde reagert, uttalte 25-åringen til TV 2.

– Folk i Vesten må slutte å beskylde oss russere for alt mulig

Russlands Aleksandr Bolsjunov (i midten) knekker staven etter nærkontakt med Johannes Høsflot Klæbo under innspurten på 50 kilometer langrenn menn under VM på ski i Oberstdorf. I bakgrunnen Emil Iversen, som ble vinner av distansen, etter at Klæbo ble disket. Foto: Adam Ihse/TT / NTB Foto: NTB

Bolsjunov mener Russland diskrimineres og at russiske idrettsutøvere må behandles på linje utøvere med andre nasjoner.

– Når det gjelder den situasjonen vi har i verden akkurat nå, så mener jeg alle stater som er involvert i konflikten, har skylden. Folk i Vesten må slutte å beskylde oss russere for alt mulig. Kanskje vi i stedet trenger litt støtte? Idrett er fred, idrett må bringe mennesker sammen og ikke mer enn det, har Bolsjunov tidligere uttalt.

Det vakte sterke reaksjoner da Bolsjunov en knapp måned etter invasjonen stilte opp sammen med Russlands president Vladimir Putin på en fullsatt stadion i Moskva. Under seansen, som bar tydelig preg av å være et russisk propagandashow, ble Bolsjunov hyllet av den russiske diktatoren.

Hyllet med militær orden på fullsatt stadion



– Til våre russiske idrettshelter, tusen takk! Tusen takk for deres seirer, sa konferansieren for Putin-showet, ifølge VG.

Putin ga skistjernen den prestisjefylte Aleksander Nevskij-ordenen, som den eneste av de russiske OL-deltagerne i Kina. Bolsjunov tok tre OL-gull i Beijing. Ordenen tildeles for «spesiell tjeneste for fedrelandet» ,og er den eneste ordenen som har eksistert både i tsar-tiden, kommunisttiden og i det nye Russland.