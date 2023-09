Langs hele den 100 mil lange frontlinjen er det harde trefninger hver eneste dag.

Artilleri fra begge sider hamrer løs på hverandre natt og dag. Tapene skal være store, men ingen ser ut til å ville bøye av.

– Krigen er nå inne i en avgjørende fase

Ifølge senioranalytiker i tenketanken Europa, og tidligere sjefanalytiker i det danske forsvarets etterretningstjeneste, Jacob Kaarsbo, er de russiske troppene under sterkt press.

– Krigen er nå inne i en avgjørende fase for Ukraina. Målet er å jobbe seg helt sørover og ende ved Azovhavet. Dermed kan de kutte av de russiske forsyningslinjene til den annekterte Krimhalvøya, sier Kaarsbo til dansk TV2.

Han sier det nå er avgjørende for ukrainske styrker å få mer artillerimateriell gjennom russernes forsvarslinjer og befeste sine posisjoner.

– Hvis de lykkes, kan det potensielt bety at Ukraina vil kunne bevege seg sørover raskere enn de gjør nå, sier analytikeren.

– Motoffensiven vil fortsette gjennom vinteren 2023 og inn til våren 2024

Ukrainske soldater fra den 55. separate artilleribrigade avfyrer en franskprodusert Caesar selvgående haubits mot russiske tropper nær byen Avdiivka i Donetsk-regionen. Foto: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ifølge tenketanken Institute for the Study of War (ISW) er den ukrainske motoffensiven nå inne i en «ekstremt dynamisk fase», men advarer mot å trekke forhastede slutninger.

«Den ukrainske fremgangen på slagmarken de siste dagene, inkludert ved Verbove, bør derfor ikke sees på som en direkte garanti for at Ukraina er på randen av betydelig operativ suksess. Observatører bør være tålmodige, og bør forvente at Ukrainas motoffensiv vil fortsette gjennom vinteren 2023 og inn til våren 2024,» skriver ISW.

– Vanskelig for russerne å stoppe ukrainerne

Den danske forsvarsanalytikeren Jacob Kaarsbo mener russerne er blitt delvis utmanøvrert til tross for at fallskjermstyrker er blitt flyttet fra fronten ved Donetsk til Zaporizjzja hvor ukrainerne har satt inn betydelige styrker utstyrt med moderne vestlige våpen.

– Hvis dette er et tegn på at de russiske elitestyrkene, som ble hentet fra Donetsk for å forsvare den sørlige frontlinjen nå er beseiret, vil Russland finne det vanskelig å stoppe ukrainernes nåværende fremrykning, sier senioranalytikeren til TV 2.

Venter raskere fremrykking



Han regner det som sannsynlig at de ukrainske bakkestyrkene i Ukraina i løpet av neste uke vil ha overtatt byen Novoprokopivka, som ligger cirka seks kilometer sør for Robotyne. Deretter vil den strategisk viktige byen Tokmak være innen rekkevidde og bli neste mål for offensiven. Tokmak ligger om lag 25 kilometer fra Robotyne.

Det er ventet at den videre fremrykkingen kan skje raskere ettersom de største minefeltene nå er ryddet. Det gjør at Ukraina nå kan forsterke gjennombruddet med flere kjøretøy, større tropper og tyngre våpen.

– Flere måneders arbeid med å slite ned russerne

ISW mener Ukraina har lykkes med taktikken å gradvis svekke de russiske styrkene ved å ødelegge artilleri, kommandoplasser, ammunisjonslagre og eliminere tropper.

«Ukraina trenger ikke å oppnå et plutselig, dramatisk og dypt gjennombrudd for å oppnå suksess. Når Ukraina nå har lykkes i å slå gjennom, skyldes det flere måneders arbeid med å slite ned russerne og kutte av forsyningsledningene,» skriver ISW.

Ifølge forsvars- og sikkerhetsanalytiker, professor Michael Clarke, er optimismen økende blant de ukrainske militærtoppene etter flere gjennombrudd langs frontlinjen hvor de hardeste kampene finner sted.

– Ukrainerne er ekstremt glade nå



I denne utdelingsvideoen av opptak tatt og utgitt av det russiske forsvarsdepartementet 26. september 2023, forbereder russiske tropper seg på å skyte med artilleri i et ikke avslørt område i Ukraina Foto: Handout / AFP

Han trekker frem landsbyen Klisjtsjiivka hvor russerne har forsøkt å få fotfeste.

– Klisjtsjiivka var faktisk et av stedene russerne etablerte som et sterkt punkt. Hvis ukrainerne nå er gjennom det, kan de kanskje bevege seg raskere, og deretter svinge sørover mot Donetsk, som vil være et stort mål, skriver Clarke, ifølge Sky News.

Han sier de mindre byene og landsbyene er viktige fordi de gir tilgang til veier og infrastruktur, og at hver seier nå har betydning, både militært og moralsk.

– De har kjempet veldig lenge. Og ukrainerne er ekstremt glade nå. Det ser ikke mye ut når du ser det, men i militære termer er de veldig, veldig glade for å ha tatt det, skriver Clarke.

Ødela 200 russiske artillerisystemer på én uke



Ifølge ISW kommer det motstridende meldinger fra russisk og ukrainsk side om status i de mest intensive kampområdene. tapstallene er umulig å verifisere.

Den ukrainske generalstaben rapporterer at ukrainske styrker fortsetter med offensive operasjoner i Melitopol og i Bakhmut, og påfører russiske styrker store tap.

Bare i løpet av den siste uka skal ukrainske styrker ha ødelagt seks russiske bataljoner og om lag 200 artillerisystemer, skriver Ukrinform.

Enorme russiske tap

Ifølge Kyiv Independent har Russland mistet til sammen 276.670 soldater i Ukraina siden begynnelsen av den fullskala invasjonen 24. februar i fjor.

I følge den siste statusrapporten har Russland mistet 4672 stridsvogner, 8496 pansrede kampvogner, 8763 kjøretøyer og drivstofftanker, 6299 artillerisystemer, 792 rakettsystemer med flere utskytninger, 533 luftvernsystemer, 315 fly, 316 helikoptre og 4922 droner .

I tillegg er 20 båter, inkludert krysseren Moskva, landgangsfartøyet Minsk og ubåten Rostov-na-Donu, alle fartøy tilhørende Svartehavsflåten, ødelagt.