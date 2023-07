Den to minutter lange reklamefilmen for telefonselskapet Orange, viser det som tilsynelatende ser ut som de franske fotballstjernene Kylian Mbappe og Antoine Griezmann i aksjon under forskjellige landslagskamper for Frankrike.

Stjernene viser klipp av imponerende driblinger, headinger og mål langt utenfor 16-meteren. De magiske fotballferdighetene er etterfulgt av teksten:

«Bare Les Bleus kan gi oss disse følelsene. Men det er ikke dem du nettopp har sett».

Videoen spoles så tilbake, og en redigeringsprosess avsløres. Det viser seg at ferdighetene og målene faktisk tilhører det franske kvinnelandslaget.

Rekord i antall mål

Reklamevideoen er laget av byrået Marcel for det franske telekom-selskapet Orange, og ble publisert i slutten av juni i forkant av fotball-VM for kvinner i Australia og New Zealand.

Kvinnefotball blir ofte beskrevet som mindre spennende enn herrefotball, og kvinene har lenge ligget langt etter mennene når det gjelder popularitet og lønninger. Reklamefilmen til Orange setter søkelyset på forskjellbehandlingen for kvinnefotball.

Førstepremien for årets fotball-VM er på 150 millioner dollar. For VM i herrefotball i Qatar i fjor, lå førstepremien på 440 millioner dollar.

Da Cristiano Ronaldo scoret sitt 111 mål for Portugal i 2021, ble han hyllet som verdens beste målscorer i internasjonal fotball. Dette er riktignok sant, men bare innenfor herrefotball, skriver The Time.

Sju kvinner har nemlig scoret mange flere mål i internasjonale fotballkamper. Rekorden tilhører Canadas Christine Sinclair med 190 mål i internasjonale turneringer.

Studie viser forskjellige oppfattelser

Reklamefilmen har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier, og den er sett over 15 millioner ganger ifølge markedsføringsselskapet Contagious.

Reuters melder at flere brukere på sosiale medier er overrasket og imponert over reklamefilmen.

«Tok meg fullstendig på senga. Flott reklame», skriver en bruker på Reddit, mens en bruker på meldingsplattformen X – tidligere kjent som Twitter – beskrev den som «den franske reklamen som tok oss med storm».

En nylig publisert studie viser at uavhengig nivå på spillerne, har folk forskjellige oppfatninger av kvinne- og herrefotball.

Studien konkluderte med at kvaliteten på fotballprestasjoner for menn og kvinner faktisk vurderes likt når spillernes kjønn er skjult. Når forsøkspersonene ble gjort kjent med spillernes kjønn, ble imidlertid mennenes fotballprestasjoner vurdert betydelig høyere.

Carlos Gomez, medforfatter av studien, sier i en pressemelding:

– Resultatene våre tilbakeviser antagelsen om at den lave etterspørselen etter profesjonell kvinnefotball er basert på kvaliteten på de kvinnelige spillernes prestasjoner.

Reklamevideoen til Orange viser at til tross for store lønnsforskjeller og forskjellige oppfattelser av ferdigheter, er kvinner like talentfulle i fotball som menn.