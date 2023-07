Hegerberg dropper mediemøte – prioriterer jobben med å bli kampklar

Det opplyste medieansvarlig Halvor Lea til norske medier i VM en halvtime før mediemøtet der Hegerberg skulle være en av de tilgjengelige spillerne.

– Ada Hegerberg og det medisinske teamet melder at de må være knallharde på prioriteringene fram mot søndag. Hegerberg får dermed perm fra mediemøtet for å prioritere rehab, står det.

Hegerberg måtte kaste inn håndkleet rett før kampstart mot Sveits tirsdag etter å ha fått en kjenning i lysken under oppvarming. Dagen etter ble det kommunisert fra legen at det er en mulighet for at spissen blir klar til søndagens avsluttende gruppekamp mot Filippinene.

Det er en kamp Norge å vinne for å kunne gå videre. Vinner Norge med tre måls margin, er laget sikret plass i åttedelsfinalen. Seier med ett eller to mål kan være nok avhengig av utfallet mellom Sveits og New Zealand.