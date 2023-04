Beslutningen ble kommunisert ut i en pressemelding søndag kveld. Der heter det at de siste ukes hendelser rundt skiforbundet og landslaget er hovedårsaken til at han velger å si nei.

– Med min avgang så har skiforbundet muligheter til å redusere sine kostnader og i stedet bruke penger på andre utøvere. Ja, nå vil de også slippe å betale for mine høydeopphold. Jeg har flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen, sier Klæbo.

– Jeg kommer til å holde nær kontakt med landslagskameratene, selv om jeg ikke lengre blir en del av landslaget, legger han til.

Gjelder denne sesongen

Søndag skriver Klæbo at han uansett ikke kommer til å delta på de fleste av landslagssamlingene foran kommende sesong grunnet satsing på høydetrening.

– Det betyr at jeg ville ha tatt opp en plass på landslaget uten å være særlig mye til stede. Sånn sett er det også best at jeg har sagt fra meg plassen på landslaget, sier han.

Klæbo skal selv finansiere satsingen for tiden fremover.

– Jeg har tatt en beslutning som i alle fall gjelder for den kommende sesongen, sier skistjernen.

Han avviser at det har pågått forhandlinger i forkant av søndagens avgjørelse.

– Det ble aldri noen forhandlinger mellom forbundet og meg i denne saken. Jeg har gjort det jeg mener er riktig å gjøre slik situasjonen med forbundet og landslaget er, sier 26-åringen.

Skiforbundet: – Vi respekterer beslutningen

Langrennssjef Espen Bjervig kommenterer beslutningen i en uttalelse fra forbundet søndag kveld.

– Johannes har tidligere, også i media, kommunisert at en videre satsing kunne skje utenfor landslaget, og vi respekterer denne beslutningen. Samtidig er det viktig å understreke at vi naturligvis ønsket å ha han med videre på landslaget. Vi var positive til å tilrettelegge mest mulig for Johannes også kommende sesong, sier han.

Leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, er på samme linje.

– Med forutsigbarhet og gode rammer, håpet vi at Johannes ville være med videre på landslaget. Samtidig har han vært tydelig på at et alternativ var å stå utenfor laget og det respekterer vi, sier han.

Skiforbundet har i dag en regel som sier at utøvere som har takket nei til landslagsplass ikke er aktuelle for å delta i verdenscup. Den kan nå bli endret.

«Ledelsen i norsk langrenn har sist vinter i flere sammenhenger uttalt at den mener det er grunnlag for å vurdere om skiforbundet bør endre dagens regel som sier at utøvere må takke ja til landslagsplass, dersom de vil delta i verdenscup og mesterskap. Dette skal diskuteres i det neste skistyremøtet», heter det i søndagens uttalelse.

Landslaget i en årrekke

Klæbo er klar på at beslutningen som nå er tatt økonomisk sett ikke er den mest gunstige for ham.

– Økonomisk sett hadde det nok vært bedre for meg å være en del av landslaget. Men jeg har ikke tenkt økonomi nå når jeg går ut av landslaget, sier han i pressemeldingen.

Norges Skiforbund har den siste tiden vært åpne på at det må kuttes i økonomien rundt langrennsstjernene foran den kommende sesongen. Det er blant annet spekulert i at landslagene kuttes i størrelse foran neste sesong.

– Jeg føler det ville ha blitt feil og fått støtte til høydeopphold samtidig som lagkamerater har mistet plassen på grunn av kostnadsreduksjoner i forbundet og at landslagsopplegget er blitt redusert på grunn av nedskjæringer, sier Klæbo.

– Jeg vet også at flere har ment at jeg har fått en særbehandling som jeg ikke burde ha fått – og som de mener er uakseptabelt. Nå når jeg er ute av landslaget, slipper de å tenke på det de mener er forskjellsbehandling. Jeg sto for det meste på egne ben også sist sesong. Nå skal jeg stå helt på egne ben, legger han til.

Må endre regel?

Foran forrige sesong ble Klæbo og forbundsledelsen enige om at trønderen kunne kjøre sitt eget opplegg gjennom det meste av sesongen. Det handlet om mange døgn i høyden, og skiforbundet var med på å betale dette opplegget.

Denne gangen skjedde ikke det, og Johannes Høsflot Klæbo er ikke med når neste års landslag presenteres i Oslo mandag.

Langrennsstjernen sier han håper forbundet endrer på regelen som sier at utøvere som har takket nei til landslagsplass ikke er aktuelle for å delta i verdenscup.

Klæbo har vært en del av det norske landslaget i en årrekke. Han kom med på seniorlandslaget første gang i april 2017. For det meste har han tilhørt sprintlandslaget under ledelse av Arild Monsen.

Før den tid var han på rekruttlandslaget.