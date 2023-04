Klæbo kaller dialogen med skiforbundet for pinlig

– Slik ting er akkurat nå så er jeg nok ikke å se der på mandag, sier Johannes Høsflot Klæbo til Adresseavisen.

Skistjernen landet på Værnes fredag ettermiddag etter elleve dager i USA. Der har han stort sett ligget på behandlingsbenken.

Markedsdagene til Norges Skiforbund går trolig uten trønderen. Det er ennå ikke landet noen avtale med skiforbundet om kommende sesong.

– Min umiddelbare tanke er at det er kjedelig at vi havner i dette hver gang. Jeg synes ikke det er noe artig, og jeg vil vel bruke ordet pinlig om at det skal skje hver gang. Det er noen dager igjen. Så får vi se hvor det ender opp, sier Klæbo i ankomsthallen på Værnes.

– Det er unødvendig at vi skal havne i denne situasjonen hver gang. Jeg skulle aller helst vært foruten det og sluppet å bruke tid og ressurser på det. Det er dessverre ikke første gangen. Det har vært sånn mange ganger, sier Klæbo.

Landslagssjef Espen Bjervig tror partene blir enige, slik de hittil har blitt i lignende situasjoner.

– Jeg er positiv til å finne en løsning og har stor tro på at vi blir enige om en ny avtale, skriver Bjervig i en SMS til Adresseavisen.