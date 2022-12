I en årrekke var Johan Kaggestad (79) fast inventar i kommentarboksen sammen med Christian Paasche (53) under TV 2s sykkelritt-sendinger. For mange nordmenn ble de to selve «lydsporet» til Tour de France.

For to år siden måtte imidlertid Kaggestad gi seg som sykkelkommentator. Inn i boksen med Paasche kom sønnen Mads Kaggestad (45) og tok over.

Årsaken var at Kaggestad ble alvorlig syk. Noe han selv åpnet opp om under en Tour de France-sending.

Forteller åpenhjertig

Nå har sykdommen forverret seg.

– Jeg har ikke lenge igjen, men er ikke død ennå, forteller en åpenhjertig Kaggestad til Dagbladet fra sykesenga.

I intervjuet, gjengitt av Se og Hør, forteller kommentatorlegenden om tapet av kona Janette. Hun hadde slitt med demens i noen år før hun gikk bort i november i år.

Rett før kona ble innlagt med demens, startet sykdomsproblemene for Kaggestad. Diabetessykdom førte blant annet til at nyrene hans kollapset som igjen førte til betennelse i indre organer.

I et tidligere intervju med Dagbladet skal Kaggestad ha uttalt at konas sykdom var verre enn da han selv ble syk.

Fortrolig med døden

I vår trodde familien det var slutten, da Kaggestad fikk et hjerneslag. Men han overlevde.

Selv sier han det var fordi han ikke ønsket å dø fra kona. Nå har han imidlertid kommet til fortrolighet med døden.

Han velger likevel å fokusere på alternativet, og sier han gleder seg til julen.