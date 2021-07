I en årrekke har folkekjære Johan Kaggestad kommentert Tour de France på TV 2 sammen med Christian Paasche.

Slik ble det ikke i år. På grunn av sykdom kunne ikke Kaggestad kommentere årets ritt.

Søndag gjestet han Tour de France-sendingen til TV 2, og der fortalte han om det tøffe året han har lagt bak seg.

– På slutten av sykkelsesongen i fjor klappet nyrene sammen. Det var 1. Jævlig vondt. Og 2. Ganske dramatisk. Så jeg har hatt lange opphold på sykehus. Legene har gjort en kjempejobb med å prøve å ordne opp i all dritten der, så jeg føler jeg er i fremgang. Nå er jeg hjemme og i rehabilitering, og jeg trener faktisk hver dag og begynner å komme til hektene igjen, sier Kaggestad.

Kollega Paasche slet med å holde tårene tilbake da han så sidekommentatoren gjennom mange år tilbake i studio. Det er første gang siden 2003 at Kaggestad ikke kommenterer verdens største sykkelritt for TV 2.

77-åringen sier at han kom ut av sykehuset for to og en halv uke siden, etter å ha vært sengeliggende i 25 dager.

– Da blir du slapp, så jeg på mange måter måttet lære å gå igjen for andre gang i mitt liv. Det har vært et tøft år med store forandringer. Kona mi ble også syk, så de to tingene har gjort det vanskelig, men jeg ser forbedring, fortalte Kaggestad under Tour de France-sendingen.

Sønnen til Johan Kaggestad, Mads, kommenterte årets Tour de France på TV 2 sammen med Paasche.