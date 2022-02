Med det tok hun sin 80. verdenscupseier. Johaug satte i et høyt tempo fra start, og vant med en tåspiss på Neprjajeva. Johaug startet tredje sist på intervallstarten, og hun kunne dermed gå løpet med gode sekunderinger hele veien. Midtveis ledet hun med 9,6 sekunder, et forsprang hun ikke ga fra seg. Det skulle likevel ikke holde med mer enn 1,2 sekunder.

Krista Pärmäkoski fullførte pallen med sin tredjeplass på hjemmebane.

– Det var deilig å få de sekundene på min side. Jeg ledet jo stort sett hele veien og var maks uheldig med at jeg startet og Neprjajeva rundet og fikk ryggen min ut. Så jeg føler vel det var en fortjent seier, sa Johaug til Viaplay etter konkurransen.

På spørsmål om hva hun synes om at russiske utøvere fikk delta i Lahti, var Johaug klar.

– For det første så tar jeg full avstand fra det som skjer i Ukraina … Jeg skjønner på en måte at det ikke er utøverne her sin skyld, sa hun og fortsatte:

– Men samtidig konkurrerer dem for Russland og har det russiske flagget på brystet. At en nasjon skal fronte idrettsarenaen når de gjør det de gjør, synes jeg ikke noe om i det hele tatt.

Therese Johaug vant i Lahti. Foto: Antti Yrjonen / AP

Støtter Skiforbundet

Lørdag gikk Skiforbundet ut med ønske om at ingen russiske utøvere får delta på norsk jord den kommende måneden.

– Jeg ser begge sider, men støtter Skiforbundet 120 prosent, sa Johaug.

Johaugs svenske rival, Frida Karlsson, var tilbake i sporet i Lahti etter et svakt OL, men det ble ingen superduell slik det har vært hittil i verdenscupsesongen. Hun var i mål utenfor topp ti på 16.-plass.

– Jeg kriger med kroppen nå. Hodet vil mer enn det kroppen klarer, sa Karlsson til SVT etter løpet.

Sprintstjernen Jonna Sundling imponerte søndag og gikk inn til 5.-plass.

Weng-comeback

Heidi Weng gikk sitt første verdenscuprenn etter koronasykdommen som gjorde at OL ble spolert. Hun tapte tid i store deler av sitt løp, og endte på 19.-plass. Silje Theodorsen leverte et godt løp og endte på 18.-plass.

Lotta Udnes Weng gled i mål på 27.-plass, 1.58 minutter bak Johaug, mens Hedda Østberg Amundsen tok 31.-plassen, Margrethe Bergane, som kom fra U23-VM på Lygna, endte som nummer 40.

Marte Skaanes stilte ikke til start etter å ha pådratt seg en lyskestrekk.