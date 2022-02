Johaug fikk sin siste OL-medalje rundt halsen i spektakulær avslutningsseremoni

Med coronapandemien og politisk boikott som bakteppe slukket man OL-ilden for det 24. vinter-OL på nasjonalstadion i den kinesiske hovedstaden Beijing søndag.

Avslutningsseremonien rundet av over to uker med konkurranser i 15 idrettsgrener.

For Norges del ble det gullrekord med 16 medaljer av edleste valør.

Fire gull, ett sølv og en bronsemedalje

Kronen på det norske verket ble satt da Johaug tok gullet på tremila søndag. 33-åringen fikk æren av å motta medaljen for sitt siste OL-renn på avslutningsseremonien.

Hun avslutter OL-karrieren med fire gull, ett sølv og en bronsemedalje. Det var en svært rørt Johaug som mottok sin hyllest med «Ja, vi elsker» over anlegget. Simen Hegstad Krüger fikk sin bronsemedalje for mennenes 28,4-kilometer like etter.

OL-dronning Marte Olsbu Røiseland var norsk flaggbærer. Skiskytteren fra Froland ble en av de mestvinnende utøverne i vinterlekene med gull i sprint, jaktstart og blandet stafett, samt bronse på fellesstart og normaldistanse. Stafetten var eneste konkurranse hvor hun ble uten medalje.

Italia neste

Landene inntok nasjonalarenaen til Ludwig van Beethovens «Ode til glede», som er med i den tyske komponistens 9. symfoni. Verket er særs kjent og er et av Beethovens største mesterverk.

Gulvet på arenaen besto av en 11.000 kvadratmeter stor led-skjerm som bidro til flotte farger og motiv under hoppende glade utøvere.

På avslutningsseremonien ble også OL-fakkelen overrakt til den italienske delegasjonen. Neste vinter-OL skal arrangeres i de norditalienske byene Milano og Cortina d'Ampezzo fra 6. til 22. februar i 2026.

Med det forlater OL-fakkelen Asia etter snaut seks år. Nå har både sørkoreanske Pyeongchang, japanske Tokyo og kinesiske Beijing gjort seg ferdige som OL-arrangører for denne gang.

Dopingdrama

Det er fortsatt én medaljeseremoni som ikke er blitt avholdt i Beijing. Som følge av kunstløpkometen Kamila Valijevas positive dopingprøve, har IOC nektet å gi ROC-laget sine gullmedaljer etter seieren i lagkonkurransen.

Den 15 år gamle sensasjonen var også på vei mot gull i kvinnenes individuelle konkurranse. Der IOC hadde på forhånd gjort det klart at det heller ikke der ville bli utdelt medaljer, om hun kom innenfor topp tre.

Hun bukket imidlertid under for presset og falt flere ganger i sitt friløp, og hun endte til slutt på 4.-plass. Det er ikke kjent når og om medaljene deles ut. Om ROC diskvalifiseres, vil USA få gull og Japan sølv.