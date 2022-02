Curlinggutta tapte for Kina – semifinalehåpet trolig ute

Ved siden av skip Walstad spiller Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg på laget.

Tidligere på dagen slo Steffen Walstads mannskap ROC med klare 12-5, men med tapet for Kina blir det svært vanskelig å ta seg til semifinale. Det holder ikke å slå Italia i siste kamp torsdag, nordmennene er avhengig av at flere andre kamper går deres vei.

Norge står med tre seirer og fem tap.

Fulgte hverandre

Det var lenge jevnt i kampen mot Kina. OL-vertene tok ledelsen med 1-0 i den første omgangen. I den neste ble skip Walstad tvunget til å ta bare ett poeng og utligne til 1-1. Kineserne utnyttet fordelen av sistestein i den tredje omgangen til å ta to poeng. Nordmennene utlignet med to poeng i fjerde omgang.

Kineserne ble tvunget til å «blanke» femte omgang slik at det sto 3-3 halvveis i kampen. I den sjette ble det ett poeng til Kina. Walstad utlignet til 4-4 i den sjuende omgangen.

Tre poeng

Så begynte det å butte imot for det norske laget. Walstad hadde en litt løs nest siste stein i den åttende omgangen som ga kineserne sjansen til en trepoenger. Den kinesiske skipen Ma Xiuyue feilet ikke, og Kina tok ledelsen 7-4 med to omganger igjen.

Walstad reduserte til 6-7 foran den tiende omgangen, der det var med kinesisk sistestein.

De regjerende OL-vinnerne, USA, er også i fare for ikke å klare semifinale. De røk 4-10 for Italia. Det var et resultat som ville hjulpet Norge hvis de hadde vunnet mot Kina.