– Han må ha en velutviklet luktesans. Han lukter C8-fluor på mine og de tyske jentenes ski fra langt, langt unna. Selv om det ikke er der, skriver Veronika Stepanova på Instagram.

– Jeg har et forslag, Tomas. Hvorfor ikke kreve at trusene mine sjekkes, i tilfelle jeg gjemmer en motor der, slik som i «Karlsson på taket»? Den overskriften vil selge bedre, tror du ikke?

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Mistenkte C8-fluor

Den svenske ski-kommentatoren Tomas Pettersson stusset etter at Russland tok gull i kvinnenes langrennsstafett under OL i Beijing. Han var like overrasket over Tysklands 2.-plass.

«Hvorfor kjennes det som om vi kan ha blitt lurt?» skriver Pettersson i sin spalte hos Expressen.

Petterson påpeker at de to nasjonene hadde svært gode ski, og lurer på hva de egentlig hadde under skiene.

Det forbudte middelet C8-fluor er forbudt i EU, men tillatt i Kina. Det internasjonale skiforbundet har også bannlyst preparatet. Likevel utføres det ifølge TV 2 ingen kontroller under OL.

Fall ødela for Norge

Norge kjempet om medalje på stafetten, men måtte ta til takke med 5.-plass, etter at Tiril Udnes Weng falt under åpningsetappen.

Da Sverige og Finland knivet om frontposisjonen, måtte Weng svinge unna finske Anne Kyllönen. Dette førte til at hun kjørte over skiene til Latvias Patricija Eiduka, og plutselig lå de begge på bakken.

– Jeg fikk ikke med meg så mye selv. Jeg lå plutselig der i snøen med en oppå meg. Det var ikke helt ideelt, for å si det sånn, sa Udnes Weng til NTB etter løpet.

Verken Weng eller Eiduka ville legge skylden på motparten.