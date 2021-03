– På hele 1980-tallet ble vi slått av svensker, russere og finner. Italia, som alltid var med i toppen, er nå helt borte. Sveitserne er nesten borte. Tyskland er borte. I Sverige er herreløperne radert bort, med unntak av Jens Burman, sier Bjørn Dæhlie til VG.

– Det er en forferdelig tanke for oss nordmenn, men jeg mener det er på tide at det kun står fristil på programmet i verdenscup, VM og OL, sier Dæhlie.

Flere argumenter

Han mener den norske dominansen holder på å kvele sporten og mener det må bli billigere om man skal rekruttere nye skiløpere utenfor Norge. Da er det klassisk stil som bør vike.

– I Mellom-Europa kommer det ikke til å skje at en familie slipper ut barna sine på klassiskski. Skal de ut på ski, så er det på skøyteski. Det er en helt undervurdert forskjell å gå ut på skøyteski og klassiskski. Jeg har tenkt på dette i noen år, og jeg tror dessverre vi er der at langrenn må samle seg om en stilart. Jeg tror det er slik vi kunne fått tilbake konkurransen, sier Dæhlie til avisen. Han mener også at smøreteamene vil da kunne konsentrere seg om glid og slippe å bruke tid på festesmøring.

FIS: Ikke et tema

Dæhlie argumenterer også for at med fristil vil det være lettere å veksle mellom langrenn og skiskyting.

I VM i Obersdorf tok de norske herrene alle medaljene utenom to. I de to siste verdensmesterskapene har norske herreløpere tatt 11 av 12 gull.

Rennsjef i FIS, Pierre Mignerey, sier til avisen at det ikke er et tema å fjerne klassisk stil nå, men innrømmer at han ser Dæhlies poeng med at det er dyrt med forskjellig utstyr til to forskjellige stilarter.