Store forskjeller i VM: Granerud 271.000 kr, Johaug 158.000 og Lundby 95.000

Mesterskapet starter i tyske Oberstdorf denne uka og har første medaljer i spill torsdag. Da skal det gås langrennssprint før hoppdamene gjør opp i normalbakken.

For Lundby og resten av hennes konkurrenter er differansen i bonusutbetalinger redusert i forhold til mesterskapet i Seefeld for to år siden. Den gangen fikk jentene 73 prosent mindre enn gutta. Differansen er nå nede i 65 prosent.

Hopp menn er den av de nordiske grenene som genererer mest penger gjennom TV-avtaler og sponsorer.

I individuelle VM-øvelser er det seks pengepremier mot tre i stafetter og lagkonkurranser.

Økt pott

Det skal totalt deles ut vel 9 millioner kroner fordelt på 24 øvelser får NTB opplyst av Det Internasjonale skiforbundet (FIS). Det er noe mer enn i 2019.

FIS og den tyske VM-arrangøren står for en halvpart hver av pengepremiene i en koronapreget sesong.

Dette er seiersbonusen (total premiepott i parentes) til vinnerne i individuelle konkurranser i VM.

Hopp:

Menn: 271.691 (679.228)

Kvinner: 95.238 (238.335)

Langrenn:

Menn: 158.928 (397.320)

Kvinner: 158.928 (397.320)

Kombinert:

Menn: 125.439 (313.599)

Kvinner: 37.840 (90.460)

Langrenn tok for noen år siden grep og likestilte premiene for kvinner og menn.

Kombinert kvinner er med på VM-programmet for første gang.

VM-avsluttes 7. mars med femmila i langrenn for menn.