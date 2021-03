Legen anbefalte Adrian Smiseth Sejersted å legge opp

26-åringen måtte i februar reise hjem fra VM før han hadde fått kjørt et eneste renn. Han hadde smerter i kneet og måtte opereres.

Til TV 2 forteller Sejersted at han har en omfattende bruskskade i kneet, såkalt artrose.

– I utgangspunktet er det ganske krise, siden det ikke kan gro seg fint igjen, sier alpinisten og fortsetter:

– «Best case» er at jeg har kjørt med det et par år, og at det dermed fungerer å holde det i sjakk ved hjelp av masse rehabilitering og trening. Legen anbefalte meg å legge opp, så i «worst case» gjør jeg jo det. Jeg skal i alle fall gjøre en solid rehabilitering, og så får jeg se hvordan det går etter det.

Det norske alpinlandslaget er inne i en fryktelig skadeperiode. Foruten Sejersted er Aleksander Aamodt Kilde, Atle Lie McGrath, Lucas Braathen og Kajsa Vickhoff Lie langtidsskadde.